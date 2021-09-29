En çok grip-kovid ayrımında zorlanacağız

Prof. Dr. Oya İtil, “Maske ve mesafenin bırakıldığı, kapalı ortamlarda kalmanın daha da yoğunlaşacağı önümüzdeki kış aylarında en çok zorlanacağımız konu grip-Kovid ayrımını yapmak olacak” dedi.

Covid-19’un durmadığını, virüsün mutasyon oluşturma hızının da arttığını belirten Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, pandeminin denetim altına alınması için aşılamanın yaygınlaşması ve hızlanmasının elimizdeki en önemli mücadele aracı olduğunu söyledi.

Son 1,5 yılda resmî rakamlara göre yaklaşık 57 bin kişinin Kovid-19 sebebiyle öldüğünü hatırlatan İtil, pandeminin ve virüsün, mutasyon oluşturma hızının da arttığını belirtti. Diken’deki habere göre İtil, Genel aşılamanın yüzde 70- 80’e ulaşması durumunda kapanma, izolasyon ve karantina tedbirlerine gerek kalmayacağını söyledi. İtil şöyle konuştu, “Aşılama oranları henüz hedeflenen rakamlara ulaşmasa da toplumda yüksek düzeyde güvenlik algısına yol açtı. Maskeler artık çene altı ya da kollarda bile değil. Hem açık hem de kapalı alanlar kalabalık ve iç içe. Tüm bu gevşemeler, hastanelere ve vak’a sayılarına yansıyor. Prof. Dr. İtil, “Maske ve mesafenin bırakıldığı, kapalı ortamlarda kalmanın daha da yoğunlaşacağı önümüzdeki kış aylarında en çok zorlanacağımız konu grip-k ovid ayrımını yapmak olacak. Özellikle iki yıldır gribe karşı kaybedilen bağışıklıktan sonra bu sonbahar aylarında grip aşısı olmamız büyük önem taşıyor. Öncelikli gruplar ücretsiz aşılanmalıdır. Aksi halde yaşlı ve kronik hastaların dışında düşük sosyoekonomik gruba aşı ulaşmaz”

Okullardaki tedbirler çok önemli

Sınıfların teker teker kapatılmasının alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu işaret ettiğini belirten İtil, şunları söyledi: “Biz okulların güvenli bir şekilde açık kalmasını istiyoruz. Çok ivedi olarak sınıf mevcutlarını azaltmaya yönelik önlem alınmalı. Olanak varsa günlük eğitim süresi ikiye bölünerek sabahçı-öğlenci veya mümkün değilse haftada üç gün seyreltilmiş eğitim olabilir. Her iki seçenek de tamamen kapatılmasından iyidir. Okullarda çıkan vak’alar, vak’anın yaşı, cinsiyeti, sınıftaki öğrenci sayısı, maske kullanımı, aşılama oranı gibi konularla ilgili Sağlık ve Millî Eğitim bakanlıkları toplumu bilgilendirmek, ailelerin kaygılarını azaltmak için tüm verileri şeffaf bir şekilde paylaşmalı.” Koivd-19 vak’alarının hızlı yakalanması ve gerekli tebirlerin alınması için periyodik olarak hızlı testler yapılmasını öneren İtil, “Kapalı ortamda çalışılan iş yerleri, hastane ve okul çalışanları, öğrenci ve öğretmenlere periyodik hızlı testler yapılmalı. Böylece okullar da uzun süre açık kalabilir. Ayrıca gerçek filyasyon yapılmalı. Filyasyon diyerek sadece Favipiravir verilmemeli” dedi.