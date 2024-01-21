Geç saatte yemek kalbe zararlı

Sabah 09.00’dan sonra kahvaltı yapmak ve 21.00’den sonra akşam yemeği yemek kalp krizi riskini artırıyor.

Bilim insanlarına göre sabah 09.00’dan sonra kahvaltı yapmak ve 21.00’den sonra akşam yemeği yemek kalp krizi riskini artırıyor. Bildiğiniz gibi ne yediğimiz ve ne kadar yediğimiz, sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ancak ne zaman yediğimiz de bu hususta hayli belirleyici.

Özellikle de kalp sağlığı söz konusu olduğunda. Bildiğiniz gibi ne yediğimiz ve ne kadar yediğimiz, sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ancak ne zaman yediğimiz de bu hususta hayli belirleyici.

Özellikle de kalp sağlığı söz konusu olduğunda. Sonuçları Nature Communications isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada 103 bin yetişkinin yemek alışkanlıklarıyla ilgili 7 yılda toplanan veriler incelendi. Buna göre sabah 09.00’dan sonra kahvaltı, 21.00’den sonra akşam yemeği yemek kalp sağlığını olumsuz şekilde etkileyerek kalp krizi riski oluşturuyor. Uzmanlara göre belirtilen vakitlerden daha geç saatlerde yemek beyin damar hastalıkları riskini de artırıyor.

Haber Merkezi