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27 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Gidilmeyecek randevular en az 2 gün önceden iptal edilmeli

27 Kasım 2022, Pazar 13:33
Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden geçen ay 13 milyon 623 bin 42 doktor randevusu alındı, yaklaşık 3 milyon randevuya gidilmedi.

Bakanlığa bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene randevu hizmeti sunan MHRS, kişilerin web, mobil uygulama veya ALO 182 Çağrı Merkezi'ni kullanarak istediği hekime randevu oluşturmasına olanak sağlıyor.

Kamu hastaneleri ve bağlı sağlık kurumlarında uygulanan randevuları merkezileştiren sistem, gelişen teknoloji ve yoğunlaşan talepler ışığında sürekli güncelleniyor.

Beyaz Reform kapsamında MHRS'nin randevu kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları da yürüten Bakanlık, özellikle hasta yoğunluğunun fazla olduğu hastanelerde mesai sonrası isteğe bağlı hasta kabulünün özendirilmesi, yaklaşık 6 bin yeni hekimin kamuda istihdamı, 32 bin tıbbi sekreter alımı, yedek randevu sistemi gibi çalışmaları yürütüyor.

Ekim ayında randevuya gitmeme oranı yüzde 21

Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.

Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

10 ayda 200 milyon randevu

MHRS'de geçen yıl 330 milyondan fazla, bu yılın 10 ayında ise yaklaşık 200 milyon randevu oluşturuldu.

Pandemi öncesi dönemde günlük 672 bin olan MHRS randevusu ise yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı.

Yıllık olarak bakıldığında, randevu alanların 4'te 1'inin hastane randevusuna gitmediği saptandı.

Gidilmeyecek randevunun en az 2 gün önceden iptal edilmesi gerekiyor

MHRS üzerinden alınan randevulara gidemeyecek olan kişilerin, bu randevusunu en az 2 gün önceden iptal etmesi hem muayene olmak isteyen diğer kişilere yer açılması hem de sağlık sisteminin zora sokulmaması açısından önem taşıyor.

Sistemde SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri de bulunuyor. Bu özelliği kullanan kişilere randevu tarihinden bir gün önce hatırlatma yapılıyor.

Yoğun bakımdaki hastaların yakınları merakta kalmıyor

Öte yandan Bakanlık, e-Nabız üzerinden yoğun bakımda yakını bulunan kişileri rahatlatacak bir uygulamayı da devreye aldı.

Haziran ayından bu yana yoğun bakımdaki hastaların sağlık bilgileri e-Nabız üzerinden günlük olarak yakınlarıyla paylaşılıyor. Bu kapsamda, haziran ve ekim ayları arasında 88 bin 971 hasta ve yakını bilgilendirildi.

AA

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