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2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Görünüyorsam mı varım?

02 Şubat 2022, Çarşamba 01:21
Bizim Aile Dergisi 385. Şubat sayısında, “Görünüyorsam mı varım?” kapak başlığıyla çıktı.

Haber: Kübra Örnek Korkmaz
kubraornek@yeniasya.com.tr

Bizim Aile Dergisi, bu ay toplumsal hayatta görünür olmak meselesini ele alıyor. Özellikle sosyal medyanın hayatımıza daha fazla girmesiyle, görünür olma isteği daha çok arttı. Peki nefsin beğenilme arzusunu doyurmak, görünmek istemek doğru mu, ölçüsü nedir? Bu sayımızda bunları konuşacağız. İyi okumalar.

Sosyal ağlarda bedenimiz değil, kimliğimiz 

Kapak sayfamızda Psikolog Özge Gökhan Kır ile, toplumsal hayatta görünür olmanın psikolojimize etkisini konuştuk. İlahiyatçı Yazar Süleyman Kösmene, “Sosyal ağlarda bedenimiz değil, kimliğimiz” yazısıyla sosyal mecralarda nasıl tutum sergilememiz gerektiğini anlatıyor. Esmanur Adıbelli, “Bu zamanın putperestliği: Suretperestlik” yazısında, suretperestlik ve hayalperestlik, gibi günümüze bakan bazı hastalıkları ele alıyor. Aile Danışmanı Mustafa Taşkın, olumsuz düşüncelerden kurtulmanın pratik yollarını anlatıyor.

Yeterli, dengeli ve sağlıklı besleniyorum

Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Diyet yapıyorum’’ değil, “Yeterli, dengeli ve sağlıklı besleniyorum” yazısını yazdı. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda evde enerji tasarrufu için yapılması gerekenleri anlatmaya devam ediyor.

Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Kabak tatlısı tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, Parkinson hastalığının anlatıldığı Sağlık, bebek odası dekorunun anlatıldığı El Emeğim, Mutfak Kitaplığı, Peygamberimizin (asm) dilinden duâlar’ın ele alındığı Kitaplığımızdan, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca ve diğer bütün sayfalar sizleri bekliyor.

Okunma Sayısı: 74
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