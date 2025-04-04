Güzel ahlak fıtrattandır

Bizim Aile Dergisi, 423. Nisan sayısında fıtratı ahlâkî açıdan değerlendiriyor. Fıtratı temiz tutmanın önemini bu sayıdan okuyabilirsiniz. İstifadeniz bol olsun.
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Tevbe terapisi
Serpil Öğüt, kapak sayfamızda ahlâkın fıtrat üzerindeki etkilerini ele alıyor. İlâhiyatçı Yılmaz Özbek ile Tevbe terapisini konuştuk. Çocuk sayfamızda Şeyma Özdemir, çocukları terbiye için etkili iletişimden bahsediyor. Mübarek gün ve geceler sayfamızda, Şevval ayı orucunun faziletleri anlatılıyor.
Kemiği olmasa da kalp kırılır
Uzm. Fzt. Mine Arslan, Sağlık sayfamızda kalp kemiğinden bahsediyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda antioksidan deposu Japon yeşil çayı: Matcha’yı anlatıyor. Gülten Örnek Lezzetli Tarifler sayfamızda labneli kapya biber kızartması tarifini veriyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşenü’l-Kebîr’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.
Kübra Örnek Korkmaz - İstanbul