İnsan sağlığının en büyük tehdidi: Sigara

Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Sigaranın hayattaki en tehlikeli ve kötü arkadaşınız olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Sigara geçmişten bugüne insan sağlığını tehdit eden unsurların başında geliyor. İçerisinde bulundurduğu envaî çeşit zararlı maddeyi nefes yolu ile vücuda bırakarak ciddî hastalıkların oluşmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra bırakması epey uğraş veren bir bağımlılığa da sebep oluyor. Başta psikoterapi, akupunktur ve medikal yöntemler olmak üzere; bağımlılıktan kurtulmanın pek çok yolu mevcut.

Her yıl 5 milyon insan ölüyor

Sigaranın vücuda olan zararlarının saymakla bitmeyeceğinin altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Sigaranın hayattaki en tehlikeli ve kötü arkadaşınız olduğunu söyleyebilirim. Beraber geçirdiğiniz her 5 dakika için hayatınızdan 12 dakika çalıyor. Erkekseniz hayatınızın ortalama 14,5 yıl, kadınsanız 13,2 yıl kısalmasına yol açıyor. Dünya’da her yıl 5 milyon insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. Sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, çevreye ve hayata karşı ilgi ve istek azalması, yorgunluk, enerji azalması, bitkinlik gibi ruhî belirtilere sebep oluyor. Kalp krizi geçirme riskinizi 4 kat arttırıyor. Her türlü enfeksiyon hastalıklarına yakalanma ihtimalini 2,5 kat arttırıyor.

Bırakıldığında olumlu değişmeler

Doç. Dr. Cem Arıtürk, sigarayı içmenin bırakıldığı andan itibaren vücuttaki olumlu değişmeleri şöyle sıralıyor: 20 dakika sonra kan basıncınız ve nabzınız normalleşmeye başlıyor. 8 saat sonra kandaki oksijen seviyeniz normale döner ve kalp krizi geçirme riskiniz azalmaya başlar. 24 saat sonra vücudunuz karbonmonoksitten temizlenmeye başlıyor. 72 saat sonra rahat nefes alıp vermeye başlıyor ve hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışıyor. 12 ay içinde koroner kalp hastalığı riskiniz yarı yarıya azalıyor. 5 yıl sonra pek çok organda kanser ihtimaliniz yarı yarıya azalıyor.