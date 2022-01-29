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29 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

İnternet beynimizi tembelleştiriyor mu?

29 Ocak 2022, Cumartesi 00:13
Digibranding kurucu ortağı Bahar Üner Anahmias, “İnternet beynimizi tembelleştiriyor mu?” sorusuna cevap vererek önemli tavsiyelerde bulundu.

Digibranding kurucu ortağı Bahar Üner Anahmias son dönemde hepimizin aklında olan odaklanma ve konsantre olma konusundaki problemlere bilimsel kaynaklarla cevap verdi. Digibranding kurucu ortağı Bahar Üner Anahmias “İnternet beynimizi tembelleştiriyor mu?” sorusuna cevap verdi. Kendisi ile yapılan bir sohbette, şunları kaydetti, “Bilgisayarda bir sayfa açılmıyor, hemen o sayfayı terk ediyoruz. Dizilerin arasındaki reklâma tahammülümüz yok, internetten seyretmeyi tercih ediyoruz. Youtube’da videoları hızlandırarak seyrediyoruz. Cep telefonlarımızda, tabletlerimizde hep bir hız halindeyiz. Sabırsızız. Konsantrasyonumuz az. Aradığımız bir konuyu okurken bir de bakıyoruz ki o sayfadan bu sayfaya, sonra da diğerine atlamışız ve hiç ummadığımız bir sayfadayız. Bilgiye ulaşmış mıyız? Belki evet, belki hayır. Bilgiyi edinmiş miyiz? Muhtemelen hayır. Ne ara değiştik? Bunun sorumlusu kim? Teknoloji mi? Bir de işin kitap okuma boyutu var. Küçüklüğümden beri kitap oburuyum. Son yıllarda okumak ve anlamak için kendimi bayağı bir vermem gerektiğini fark ediyorum. Alıyorum kitabı. Kitap çok sürükleyici değilse bir de bakıyorum ki bırakmışım. Elime telefonumu almışım.

Teknolojiden uzak mı kalmalıyız?

İnternet kötü mü? Teknolojiden uzak mı kalmalıyız? Merak etmeyin. Bu sorunun yanıtı kocaman bir “Hayır”. Amerikalı psikolog Gary Small’un beyin üzerine yaptığı araştırmalara göre İnternet kullanımı beyinde bazı bölgelerin daha fazla gelişmesini sağlıyormuş. Gary Small’un yaptığı araştırmaya göre dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları dünyasında doğan gençler her gün ortalama 8,5 saat teknolojiye maruz kalıyor. 8,5 saat teknoloji ise ile beynin Multitasking – çoklu görev bölgesinin, karmaşık mantık yürütme ve muhakeme becerilerinin gelişmesini sağlıyor. University of California’da yapılan araştırmada özellikle 55-76 yaş aralığındaki kişilerin internet kullanırken beyinlerinin hangi bölümlerini kullandıklarını merak etmiş Small. Araştırmaya katılanlardan bilgisayar ekranından bir metin okumaları ve internette araştırma yapmaları istenmiş. Araştırmaya katılanların hepsinde, okuma sırasında beynin şakak, arka ve yan bölgelerinde bulunan dil, okuma, hafıza ve görme merkezlerinin faaliyetinde belirgin bir artış gözlenmiş. 

Dijital zekamızı geliştirelim

 Bizim bilmemiz gereken: İnternet hayatımızın bir gerçeği. Beynimiz bu yeni nesil iletişim şekliyle değişiyor. Bunu bilelim. İnternet, sosyal medya, telefon, tablet bağımlılığından kendimizi koruyalım. Kontrollü ve dengeli olalım. Okuma alışkanlığımızı kaybetmeyelim. Sadece internette okumamıza güvenmeyelim. Okumanın beynimizin başka bölümlerini de çalıştırdığını unutmayalım. İnternet ezberleme alışkanlığımızı, hafızamızı zayıflatıyor, gereksiz hale getiriyorsa, biz de beynimizin bu alışkanlıklarını kaybetmemek için çabalayalım. Bazı şeyleri aklımızda tutmaya çalışalım, bilgiyi edindikten sonra çevremizle paylaşalım, anlatalım. Hem çocuklarımız hem de biz dijital zekâmızı geliştirelim. Güvenli internet araştırması, doğru bilgiye ulaşmayı öğrenmek, internette gezinirken kendini kontrol edebilmek, dağılmamak, sosyal medya zamanını kısıtlı kullanmak, vb. konularda dijital zekâmızı geliştirelim.

ASLAN ÖZDEMİR - İSTANBUL

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