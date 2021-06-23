İpin ucu kaçtı

Turizm sezonunun açılması ve uçuş yasaklarının kalkmasına işaret eden İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, pandemide tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Küçükosmanoğlu, “Vak’a sayısı yüksek ülkelerden gelenlere herhangi bir kısıtlama yok. Meselâ Rusya’da vak’alar arttı, ama Rusya’dan uçuşlar geliyor diye neredeyse bayram havası esti. Türkiye’ye girişler çıkışlar nasıl denetlenecek açıklanmalı. Mart ayında İngiliz varyantı meselesi vardı. Tedbir alınmamıştı. Hızlı bir artış yaşanmıştı. Aşılamanın hızlı bir şekilde yapılmasıyla Nisan-Mayıs ayındaki vak’a çıkışını belki yaşamayız, ama ‘risk tamamen kalktı’ demek aşırı iyimserlik bence” diye konuştu. Delta varyantı tehlikesine ilişkin de bilgi veren Küçükosmanoğlu, “Rusya’da da bundan söz ediliyor. Hindistan geçen ay çok yüksek vak’a ve ölüm oranı yaşadı. Şimdi kısmen bir azalması var ama buradan çıkan varyant tüm dünyaya yayıldı. İngiltere’de de bunun olduğu söyleniyor” dedi. ArtıGerçek’in haberine göre Küçükosmanoğlu, “İngiltere varyantı çıktığında karantina süreleri uzatılmıştı. Farklı tedbirler alınmıştı. Şimdi ipin ucu bırakılmış gibi” yorumunu yaptı.