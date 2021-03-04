İşitme engellilerin sorunları salgında katlandı

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Onur Cantimur, işitme engelli kişilerin sorunlarının salgında arttığını belirterek, “Market kasiyeri, doktor, kamu görevlisi maske takmaya başlayınca anlamakta zorlanmaya başladık. Maske dudak okumayı engelliyor. Şeffaf maskenin yaygınlaştırılması gerekiyor” dedi.

Geçirdiği koklear implant ameliyatının ardından 10 yıldır biyonik kulakla duyabilen Cantimur, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nde işitme engelli kişilerin sorunlarına ve taleplerine değinirken, Türkiye’de işitme engelli olmanın maddî bir külfet olduğunu şöyle dile getirdi, “Bunun sebebi, bütün cihazların ithal ve pahalı, teknolojik cihazlar olması. İşitme cihazları SGK tarafından kısmen karşılanıyor, tamamen karşılanmıyor. Ara fark dediğimiz bir sorun oluşuyor, bunu da kullanıcının ödemesi gerekiyor. Kullanıcı ödeyemeyince de cihazlara, pillere, kablolara, bobinlere erişmek zorlaşıyor. Fiyatlar döviz sebebiyle yükselince erişmek zor oluyor ve SGK’nın ödediği miktar hep aynı kalıyor. En büyük beklentimiz SGK ödemelerinin döviz bazında iyileştirilmesi” AA

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