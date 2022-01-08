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8 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

İstanbul kırmızıya büründü

08 Ocak 2022, Cumartesi 21:05
Koronavirüs ve Omicron varyantlı vak’aların artmasıyla İstanbul kırmızıya büründü. Öte yandan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tedbirlere uyulmazsa vak’a sayılarının daha da artacağı uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında ormanlık alanların dışında çoğu ilçenin kırmızıya dönmesi dikkat çekti. Omicron varyantı koronavirüs vak’a sayılarında artışa neden olmaya devam ediyor. Ormanlık alanların dışında bütün harita kırmızıya dönerken dün açıklanan koronavirüs tablosuyla birlikte şehrin büyük bir bölümü kırmızıya büründü. Artıgerçek’deki habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı arttırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda” ifadelerine yer verdi.

Tedbirlere uyulmazsa vak’alar artabilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son 3 gündür Omicron varyantı sebebiyle günlük vak’a sayılarında peş peşe önemli artış görüldüğünü  hatırlattı. İlerleyen günlerde vaka sayılarının daha da artabileceğini belirten İlhan, yılbaşında enfekte olan kişi sayısının bunda etkili olduğunu, Pazartesiye kadar da bu rakamın netleşmesini beklediğini ifade etti. İlhan, vak’a sayılarını aşağı çekebilmenin yine toplumun elinde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Omicron varyantının bulaştırıcılığı çok yüksek, doğru ama bulaş yolu değişmedi. Bu, yine solunum yoluyla bulaşan bir virüs. İnsanlar, maske takmadığında, mesafe kuralına özen göstermediğinde ve kapalı, kalabalık ortamlarda bir araya geldiğinde enfekte oluyor. Dolayısıyla şu an yapılması gereken, vatandaşlarımızın kurallara uyarak aşılarını en kısa sürede tamamlamasıdır. Bu kurallara uymaz ve aşılarını uygun zamanda olmazlarsa vak’a sayılarının daha da arttığını görebiliriz.” Bazı bilim insanlarının Omicron varyantının ağır hastalık yapmadığı ve daha çok hafif seyrettiği yönünde görüş bildirdiğini hatırlatan İlhan, şu anki gözlemlerin böyle olduğunu ancak hem dünyada hem Türkiye’de varyant yeni tanınmaya başladığı için tedbirli davranılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, “Vak’a sayısı 18-20 bin civarında seyrediyorken kısa sürede 60 binlere çıktı yani neredeyse üç katı oldu.” dedi.

AA

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