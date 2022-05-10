Kapalı yerlerde maske kullanımına devam

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs salgınında Omicron’a karşı uyarılarda bulundu.

T24’deki habere göre Prof. Dr. Ceyhan, kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanılması gerektiğini belirtti. Ceyhan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Omicron’un yeni varyantlarının mevcut aşılara ve antikor kokteyllerine karşı duyarlılığının düşük olduğu görülüyor. Bu yeni varyantlara bağlı bir çok ülkede vaka artışları var. O halde aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına ve kapalı kalabalık yerlerde maske kullanımına devam.” Haber Merkezi

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