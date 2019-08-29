Kızamık vakaları geçen yıla göre büyük artış gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada kızamık vakalarının geçen yıla oranla üç misli artığı uyarısında bulundu.

DSÖ raporunda, Amerika kıtası dışında dünyada bütün bölgelerde kızamık vakalarının arttığı uyarısı yapılırken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 155 bin 460. Madagaskar 127 bin 454 ve Ukrayna 54 bin 246 vaka ile hastalığın en çok görüldüğü ülkeler arasında gösterildi.

Ocak ve temmuz ayı içinde 365 bin kızamık vakası kayıtlara geçerken, bu rakam bir önceki yıl aynı döneme oranla üç misli artışa işaret ediyor.

Bu dönem içinde görülün kızamık vakalarının sayısı ise 2006 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.

DSÖ’e göre, 2017 yılında dünyada kızamıktan 109 bin kişi hayatını kaybetti.

Raporda, Avrupa kıtasında artan kızamık vakalarına da dikkati çekilirken, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve İngiltere’nin bu hastalığın en fazla görüldüğü ülkeler olduğu bildirildi.