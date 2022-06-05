Koca: Maymun çiçeği tanılı hasta yok

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, “İSTANBUL’DA 4 KİŞİNİN TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI” DEDİ.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İstanbul’da 4 kişinin maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edildiğini anımsattı. İlgili kişilere gerekli testlerin yapıldığını belirten Koca, “Dördünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur.” ifadesini kullandı. Koca, mesajında, “Ya öyleyse” gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmaması uyarısında bulundu. AA

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