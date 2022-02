Kovid ölümleri sıradan oldu

Dünya genelinde koronavirüs vak’a sayıları rekor kırıyor. Türkiye’de de ilk kez yüz binden fazla vak’a tesbit edildi. Bu tabloda tedbir alınması gerekir mi, yoğun bakımlarda durum nasıl?

Omicron varyantı ile birlikte dünyada koronavirüs vak’a sayıları en üst düzeyde seyrediyor. Günlük en çok vak’anın kaydedildiği ülke Fransa’da bu sayı 400 bini aştı. ABD’de 250 bin, Almanya ve Brezilya’da 150 binin üzerinde çıktı. Türkiye’de de vak’a sayısı 100 bini geçti.

DW Türkçe’nin haberine göre, ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, Türkiye açısından salgındaki son durumu “Öyle bir noktaya gelindi ki artık rakamlar anlamsızlaştı. Ölümler sayıya indirgendi, kanıksatılmaya çalışıldı. Belki Omicron daha az öldürücü, ama çok daha bulaştırıcı ve her gün 200 civarında ölüm var” sözleriyle değerlendirdi.

İTO üyesi Dr. Recep Koç ise “Resmî verilere göre her gün bir uçak dolusu, 200’e yakın canımızı kaybediyoruz. Bunlar her evin bir canı, her evin bir kıymetlisi. Yaşlı olabilir, hasta olabilir, ama o, yakınlarınca sevilen bir kişi. Her gün böyle 200 kişiyi, ayda 6 bin kişiyi kaybediyoruz. Bu maalesef kanıksandı” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da vak’alara yoğun bakım aranıyor

Salgınla mücadelede ilk günden bu yana servislerdeki ve yoğun bakımlardaki yatak doluluğu dikkatle takip ediliyor. Dr. Koç, İstanbul’da hastaneye başvuruların, servise yatırılanların ve yoğun bakıma alınanların her geçen gün arttığını ifade etti. Covid rakamları arttıkça yoğun bakımların dolacağına işaret eden Koç, “Üstelik diğer hastalara da yer bulamayacağız. Örneğin bir trafik kazası olacak, gerçekten yoğun bakımlık hastamıza yer ayarlayamayacağız. Bize gelen duyumlara göre vak’alara artık yoğun bakım aranıyor” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi