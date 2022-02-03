"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Kovid ölümleri sıradan oldu

03 Şubat 2022, Perşembe 23:11
Dünya genelinde koronavirüs vak’a sayıları rekor kırıyor. Türkiye’de de ilk kez yüz binden fazla vak’a tesbit edildi. Bu tabloda tedbir alınması gerekir mi, yoğun bakımlarda durum nasıl?

Omicron varyantı ile birlikte dünyada koronavirüs vak’a sayıları en üst düzeyde seyrediyor. Günlük en çok vak’anın kaydedildiği ülke Fransa’da bu sayı 400 bini aştı. ABD’de 250 bin, Almanya ve Brezilya’da 150 binin üzerinde çıktı. Türkiye’de de vak’a sayısı 100 bini geçti.

DW Türkçe’nin haberine göre, ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, Türkiye açısından salgındaki son durumu “Öyle bir noktaya gelindi ki artık rakamlar anlamsızlaştı. Ölümler sayıya indirgendi, kanıksatılmaya çalışıldı. Belki Omicron daha az öldürücü, ama çok daha bulaştırıcı ve her gün 200 civarında ölüm var” sözleriyle değerlendirdi.

İTO üyesi Dr. Recep Koç ise “Resmî verilere göre her gün bir uçak dolusu, 200’e yakın canımızı kaybediyoruz. Bunlar her evin bir canı, her evin bir kıymetlisi. Yaşlı olabilir, hasta olabilir, ama o, yakınlarınca sevilen bir kişi. Her gün böyle 200 kişiyi, ayda 6 bin kişiyi kaybediyoruz. Bu maalesef kanıksandı” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da vak’alara yoğun bakım aranıyor

Salgınla mücadelede ilk günden bu yana servislerdeki ve yoğun bakımlardaki yatak doluluğu dikkatle takip ediliyor. Dr. Koç, İstanbul’da hastaneye başvuruların, servise yatırılanların ve yoğun bakıma alınanların her geçen gün arttığını ifade etti. Covid rakamları arttıkça yoğun bakımların dolacağına işaret eden Koç, “Üstelik diğer hastalara da yer bulamayacağız. Örneğin bir trafik kazası olacak, gerçekten yoğun bakımlık hastamıza yer ayarlayamayacağız. Bize gelen duyumlara göre vak’alara artık yoğun bakım aranıyor” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid ölümleri sıradan oldu

    Süleymaniye’nin önünü kim kapatıyor?

    DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyon hakkında Biden'den açıklama

    Koca: Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı

    AVM’ler ışıl ışıl sanayilerde elektrik kesiliyor

    Vatandaş: Hayat pahalılığı virüsten daha tehlikeli

    Antalya-Konya kara yolu trafiğe kapatıldı

    Rahip Brunson: Türkiye benim üzerimden pazarlık yaptı

    Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'takviye doz' açıklaması

    BM'den acil çağrı: 'Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi' acil soruşturulsun

    TBMM Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

    MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 terörist etkisiz hale getirildi

    2021'deki afetler sebebiyle 127 kişi öldü

    'Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı'

    'Gönüllü' aranıyor

    'Bizim yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafından da mevcut'

    'Kendimizle yüzleşip, geçmişimizi muhasebe etmeliyiz'

    Çanakkale - Biga'da Kocabaş Çayı taştı!

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    ABD, İdlib'e saldırdı: Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM’nin OHAL çıkmazı
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsede Risale-i Nur’la iştigal etmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Trollük suç mu ki?
    Şemseddin ÇAKIR

    İslâm ve Demokrasi - 3
    Rifat OKYAY

    Asıl olan nedir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Jön Türkler’de “merkeziyetçilik” ihtilâfı
    İbrahim ERSOYLU

    Demokrasi cephesi
    Faruk ÇAKIR

    İsrafı bitir, sağlığa para ayır
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerden doğru eğitimi ne zaman bekleyebiliriz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.