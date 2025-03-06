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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Ölüm bize ne söyler?

06 Mart 2025, Perşembe 12:01
Bizim Aile Dergisi, mart sayısında “ölüm hakikatine” hikmet penceresinden bakıyor. Mevsimlerin değişmesiyle ölüm hakikatinin nasıl izah edildiği anlatılıyor.

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Kapak sayfamızda Gassal Şeyma Ebru Özkavak, gassallık mesleğinin inceliklerini, yaşadığı hadiseleri anlatıyor. Kapak sayfamızda Mehtap Yükselten, haşir hakikatini Üstad’ın izahlarıyla anlatıyor. Çocuk sayfamızda Fatma Nur Bayır, çocukların erken uyanmasına farklı bir pencere açıyor. Mübarek gün ve geceler sayfamızda, Ramazan ayının fazileti anlatılıyor. Candida ile mücadele danışmanı Elif Özen, bağırsak sağlığımızın gizli düşmanı olan Candida mantarıyla ilgili bilgiler vermeye devam ediyor.

Oruçta beslenme dengesi

Uzm. Fzt. Mine Arslan, Sağlık sayfamızda yanık durumunda fizik tedavi ve rehabilitasyondan bahsediyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda oruçta beslenme dengesini ele alıyor. Gülten Örnek Lezzetli Tarifler sayfamızda Demirhindi Şerbeti tarifini veriyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşenü’l-Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.

KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - YENİ ASYA

Okunma Sayısı: 237
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