Özel sağlık kuruluşlarına yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşlarına yönelik işletme, hizmet sunumu, kadro, kalite ve hasta güvenliği alanlarında kapsamlı değişiklikler içeren yönetmeliği güncelledi.

“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” güncellenerek 19 Nisan 2025 tarihli ve 32875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Sağlıklı Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i güncelleyerek işletme ve hizmet sunum standartlarda bir dizi düzenleme yaptı. Yenilenen Yönetmelik ile tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetleri konusunda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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