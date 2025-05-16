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Sağlam toplumun temeli ailedir

16 Mayıs 2025, Cuma 01:51
EĞİTİMCİ-YAZAR İSLÂM YAŞAR, BURSA’DA VERDİĞİ SEMİNERDE TOPLUMSAL ÇÖZÜLMELERE KARŞI, RİSALE-İ NUR’UN AİLEYİ YENİDEN İNŞA ETTİĞİNİ VURGULAYARAK “AİLEDE MANEVÎ EĞİTİM KAZANDIRILMAZSA, ÇAĞIN SORUNLARININ TEMELİ DE BURADA ATILMIŞ OLUR” DEDİ.

Bursa Yeni Asya Hanım okuyucuları tarafından düzenlenen ve eğitimci-edebiyatçı yazar İslâm Yaşar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Zamanın Sesinden Çağın Sorunlarına Çözümler” konulu seminer, Bursa Yeni Asya Derneği’nde gerçekleştirildi.

Seminerde, çağın getirdiği problemlere çözümün Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan Kur’ânî esaslarda bulunduğuna dikkat çeken İslâm Yaşar, Bediüzzaman’ın aile hayatından verdiği örneklerle, ailenin toplumun temeli olduğunu vurguladı.

AİLE, TEMELİ CENNETTE ATILAN İLK MÜESSESE

“Aile, temeli Cennette atılan ilk müessesedir” diyen İslâm Yaşar, Risale-i Nur’un düsturlarının, aile hayatını da manevî bir Cennete ve tahassungâha çevirdiğini ifade etti. Risale-i Nur Külliyatı’ndan hareketle Kur’ânî esasların günümüz problemlerine ışık tuttuğunu belirten Yaşar, ailenin hem toplumun temeli, hem de ilk eğitim kurumu olduğuna dikkat çekti. 

AİLE BİR MEKTEPTİR 

“Aile bir hayat mektebidir. Bu mektepte verilmesi gereken bilgiler çocuklara erken yaşta kazandırılmazsa, çağın sorunlarının temeli de burada atılır” dedi. Çocuk eğitiminde annenin belirleyici rolüne vurgu yapan Yaşar, Bediüzzaman Said Nursî’nin annesini “üstad” olarak nitelendirdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Bir anne ne kadar üstadsa, yetiştirdiği çocuk da o kadar üstad olur. Anne hem öğretir, hem şekillendirir.”

HER EV MEDRESE-İ NURİYE OLABİLİR

İslâm Yaşar, Üstadın şu sözlerini hatırlatarak ailede eğitim seferberliği için çağrıda bulundu: “Her bir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir.” (Emirdağ Lahikası)

ENGELLEYEMEYİZ AMA YÖNLENDİREBİLİRİZ 

Teknolojinin hayatın merkezine yerleştiği bir çağda, televizyon, internet ve cep telefonlarının eve girişinin engellenemeyeceğini kabul eden Yaşar, “Engelleyemeyiz fakat kontrol edilebiliriz, yönlendirebiliriz. Ferdî değil, cemaat ruhuyla hareket ederek bu konuda en güçlü çözümleri bulabiliriz” dedi.

 KİTAP YARIŞMASININ BİRİNCİSİ AÇIKLANDI 

Seminerin sonunda “Zamanın Sesi Kitap Yarışması”nın kazananı açıklandı. Birinci olan Hatice Karadeniz’e hediyesini İslâm Yaşar takdim etti. Seminer sonunda İslâm Yaşar neşriyat standında kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti.

ELİF SEVGİN - NUREFŞAN AKYÜZ - BURSA

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