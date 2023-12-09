Sağlık harcamamız iki kat arttı

Türkiye’nin sağlık harcaması bir yılda iki katına çıktı. TÜİK verilerinde de sağlık geçtiğimiz yıla göre %82, ilaç ve yatakta tedavi %105 daha pahalı hale geldi.

Kişi başına sağlık harcaması 2021 yılında 4 bin 206 TL iken, 2022 yılında %69,8 artarak 7 bin 141 TL’ye yükseldi. Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre %98,8 artarak 112 milyar 18 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2022 yılında %18,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı. Türkiye’de sağlık harcamaları, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 71.5 artarak 606 milyar 835 milyon liraya çıktı. Buna göre, toplam sağlık harcaması 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 71,5 artarak 606 milyar 835 milyon liraya yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması, yüzde 65,4 artışla 463 milyar 516 milyon lira oldu. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 94,4’lük artışla 143 milyar 319 milyon lira olarak hesaplandı. Bu arada, hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 98,8 artarak 112 milyar 18 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2022’de yüzde 18,5 olarak belirlendi.

Haber Merkezi