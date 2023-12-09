"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Sağlık harcamamız iki kat arttı

09 Aralık 2023, Cumartesi 17:00
Türkiye’nin sağlık harcaması bir yılda iki katına çıktı. TÜİK verilerinde de sağlık geçtiğimiz yıla göre %82, ilaç ve yatakta tedavi %105 daha pahalı hale geldi.

Kişi başına sağlık harcaması 2021 yılında 4 bin 206 TL iken, 2022 yılında %69,8 artarak 7 bin 141 TL’ye yükseldi. Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre %98,8 artarak 112 milyar 18 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2022 yılında %18,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı. Türkiye’de sağlık harcamaları, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 71.5 artarak 606 milyar 835 milyon liraya çıktı. Buna göre, toplam sağlık harcaması 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 71,5 artarak 606 milyar 835 milyon liraya yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması, yüzde 65,4 artışla 463 milyar 516 milyon lira oldu. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 94,4’lük artışla 143 milyar 319 milyon lira olarak hesaplandı. Bu arada, hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 98,8 artarak 112 milyar 18 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2022’de yüzde 18,5 olarak belirlendi.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zonguldak'ta ikinci toprak kayması: 21 kişi yaralandı

    Gazze’de insani yardım sistemi çöküyor

    Japon uzmandan “Depreme hazırlıklı olun” ikazı

    Pakistan’dan sessiz kalan dünyaya tepki

    İsrail “benzeri görülmemiş acılara” yol açtı

    Felaket değil, kıyamet

    Kars ve Ağrı'da tırlar yolda kaldı

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki kar yağışına dikkat!

    "Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar ev ev, okul okul imhaya maruz kalıyor"

    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3 golle geçti

    Gıda enflasyonunda dünya birincisiyiz

    Emekli çalışmak zorunda

    Ekonomi hukukla büyür

    Katliamın işbirlikçisi ABD ve BM Konseyi

    24 saatte 310 Filistinli daha öldürüldü

    Tek adam rejimiyle yoksulluk arttı

    Amerika İsrail’in suç ortağı

    Her şey 106 yıl önce başladı

    İngiltere Gazze için 9. kez sokaklarda

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    O, âdi kundura boyacısını gördüm
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttihad ve ittifak derken...
    Adnan NACİR

    Bir gece ansızın dönebiliriz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokratlar ayağa kalkmalı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bilim adamı tornası-2
    Genel

    Felaket değil, kıyamet
    Faruk ÇAKIR

    Barış için önce kavga mı gerekir?
    Misbah ERATİLLA

    Vazifeniz nurları göstermek
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Hacmi küçük, mesajı büyük bir çalışma: “Şeriat Cumhuriyet Demokrasi” kitabı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.