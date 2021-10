Soğuk hava kas ve eklem ağrılarını tetikliyor

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, romatizması olan hastalarda soğuk ve yağışlı havalarda hava basıncını değişmesine bağlı olarak eklemlerdeki ağrıların artabildiğini ifade etti.

Can, Medipol tarafından paylaşılan açıklamasında, soğuyan havalarla birlikte artış gösteren kas ve eklem ağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Romatizması olan hastalarda soğuk ve yağışlı havalarda hava basıncının değişmesine bağlı olarak eklemlerdeki ağrıların artabildiğini dile getiren İlknur Can, “Çoğu kişi, hava sıcaklığının ve gün ışığının sağlığımız üzerindeki ciddî bir etkisinin olduğunun farkına varmaz. Ancak eklem romatizması ve kas iskelet sistemi rahatsızlıkları olanlar, kış aylarında ve yağışlı havalarda ağrılarının arttığından yakınırlar. Bunun sebebi, soğuk havalarda kasların ve kan damarlarının kasılmasına bağlı olarak romatizmal bölgeye giden kan akımının azalmasıdır. Buna bağlı olarak dolaşım bozulabilir ve ağrı meydana gelir.” ifadelerini kullandı. Can, gelişen kas ve iskelet sistemi ağrılarını önlemek adına düzenli olarak kış aylarında özellikle öğle saatlerinde güneş ışığına çıkmanın önemini belirtti.