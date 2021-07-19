TTB: Yine şeffaf davranılmıyor

Türk Tabipler Birliği (TTB) 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Şu anki tablo her açıdan endişe verici. Geçen yıl da aynı hatayı yapmıştık. Pandemide yine gerçekler söylenmiyor, yine şeffaf davranılmıyor” dedi.

Ali İhsan Ökten, turizm ve ekonominin insan sağlığı ve bilimin önüne geçmemesi gerektiğini belirterek “Delta varyantı çok hakim, kesin oranları tam olarak bilmiyoruz. Aşılama oranlarımız düşük, kontrolsüz bir normalleşme yaşıyoruz. Her taraf çok kalabalık, maske-mesafe ve hijyene uyulmuyor. Kapalı alanlar özellikle virüs bulaşıcılığı açısından çok yüksek riskli alanlar. Şu anki tablo her açıdan endişe verici. Bayramda tokalaşma, el öpme, öpüşme, kalabalık ortamlarda uzak durmaya dikkat etmeli” uyarısı yaptı. Sözcü’nün haberine göre, Ökten “Dünyada tüm ülkelerde Delta varyantı yüzde 90-98.5 arasında görülürken, Sağlık Bakanının 36 ilde 750 vakada görüldüğü şeklinde açıklama yapması gerçeklikten çok uzaktır” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.