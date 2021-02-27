Türk Tabipler Birliği: Vak’alar artarken, açılma cinayettir

Normalleşme için erken olduğu uyarısında bulunan TTB 2’nci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Vak’alar yüzde 50 artmışken, açılma cinayet demektir” dedi.

Artıgerçek’deki habere göre Türk Tabipler Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” sonuçlarını, çevrimiçi düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Aile Hekimliği Kolunun yaptığı çalışmaların bakanlığın şeffaf davranmaya zorladığını söyledi. Test yapılma sayısının yüzde 28 düştüğü bilgisini paylaşan Fincancı, “Buna rağmen test pozitifliği iki katına çıkarak, yüzde 7’ye yükseldi. Vak’a sayıları 5 binlerde seyrederken, 9 binlere çıktığı bir ortamda, 1 Mart’ta yerelden açılma söz konusu. Açılmanın bilimsel olmayacağını biz yapılan kongrelerden, gidilen cenaze törenlerden biliyoruz. Yaşama hakkının ihlâlini bir özür karşılayamaz. Onların yası yas da bizim yasımız yas değil mi? Eğer yas tutma özgürlüğümüz olacaksa da sağlıklı koşullarda olmalı. Sağlığın yaşamın göz ardı edildiği koşullardayız” diye konuştu.

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