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4 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Türkiye asbest riski altında

04 Nisan 2025, Cuma 04:37
Dünyada ve ülkemizde 1-7 Nisan tarihleri arasında asbest risklerine dikkat çekmek, uluslararası düzeyde asbest mağdurlarıyla dayanışmayı artırmak için “Asbest Farkındalık Haftası” etkinlikleri düzenleniyor.

Türkiye’de asbest kullanımı 2004 yılında sınırlandırılırken, 2010 yılında tümüyle yasaklandı. Ancak asbest günlük hayatta her an karşımıza çıkabilecek çok büyük bir tehdit. 6 Şubat depremlerinden sonra inşaat yıkımında asbest tehlikesi sürüyor. Uzmanlar, özellikle 2010 yılından önce yapılan binaların neredeyse hepsinde asbest bulunduğu görüşünde. Asbest Söküm Uzmanı Kimyager Kenan Yıldız, “Ülke genelinde yapılan yıkımlar asbeste dikkat edilmeden sürüyor ve kurallara uyulmuyor. Yıkım ruhsatları düzgün verilmiyor ve bu yüzden Türkiye’nin tamamı asbest riski altında diyebiliriz” dedi. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler de “Asbestin yol açtığı hastalıkları uzun yıllar sonra göreceğiz” dedi.

Haber Merkezi

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