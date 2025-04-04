Türkiye asbest riski altında

Dünyada ve ülkemizde 1-7 Nisan tarihleri arasında asbest risklerine dikkat çekmek, uluslararası düzeyde asbest mağdurlarıyla dayanışmayı artırmak için “Asbest Farkındalık Haftası” etkinlikleri düzenleniyor.

Türkiye’de asbest kullanımı 2004 yılında sınırlandırılırken, 2010 yılında tümüyle yasaklandı. Ancak asbest günlük hayatta her an karşımıza çıkabilecek çok büyük bir tehdit. 6 Şubat depremlerinden sonra inşaat yıkımında asbest tehlikesi sürüyor. Uzmanlar, özellikle 2010 yılından önce yapılan binaların neredeyse hepsinde asbest bulunduğu görüşünde. Asbest Söküm Uzmanı Kimyager Kenan Yıldız, “Ülke genelinde yapılan yıkımlar asbeste dikkat edilmeden sürüyor ve kurallara uyulmuyor. Yıkım ruhsatları düzgün verilmiyor ve bu yüzden Türkiye’nin tamamı asbest riski altında diyebiliriz” dedi. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler de “Asbestin yol açtığı hastalıkları uzun yıllar sonra göreceğiz” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 242

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.