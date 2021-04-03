Türkiye'de 44 bin 756 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

Türkiye'de son 24 saatte 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 3 milyon 445 bini geçerken can kaybı ise 32 bin 78'e yükseldi. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti. Euronews Türkçe

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