Türkiye’de ilaç krizi: 65 çeşit ilaç bulunamıyor

Türk Eczacılar Birliği 645 çeşit ilacın temin edilemediğini belirterek, tedbir alınmazsa krizin halk sağlığı sorununa dönüşebileceğini söyledi.

Türkiye’de son günlerde ilâç krizi başgöstermeye başladı. Türk Eczacılar Birliği’nin kayıtlarına göre, eczane raflarında olması gereken 645 çeşit ilâç temin edilemiyor. Peki, ilâç krizi neden başladı ve nasıl çözülecek? DW’deki habere göre Türkiye’de bir ilâç krizi yaşanıyor, ancak bu bir ilk değil. İlâç zamlarının düzenlendiği her yılın sonunda eczanelerde bazı ilâçları bulmak güçleşiyor. Ancak bu yıl erken patlak veren kriz, beklenenin üzerinde etkiye yol açtı. Çocuklar arasında salgın haline gelen soğuk algınlığı, öksürük ve grip ilâçlarını bulmak neredeyse imkânsız.

En çok çocuklar ve hastalar mağdur

Eczanelerde kalp hastalığından kansere, çocuklar için ağrı kesiciden, öksürük şurubuna kadar 645 kalem ilâç bulunamıyor. İlâç krizinin en çok mağdur ettiği kişiler ise çocukları hastalananlar. Okulların açılması ve grip salgınının başlaması ilâç bulamayan aileleri çaresiz bırakıyor. Sık sık vatandaşlarla karşı karşıya gelen eczacılar, tedbir alınmazsa krizin halk sağlığı sorununa dönüşebileceğini düşünüyor. Krizin çözülmesi için gözler Sağlık Bakanlığı’nda. Eczacılar ise çözümün yılda bir kez yapılan ilâç zammının 3 veya 4’e bölünerek uygulanmasında olduğunu düşünüyor.

Haber Merkezi