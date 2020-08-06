Türkiye'de koronavirüsten 220 bin 546 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1040 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.
Son 24 saatte 1040 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Bu verilerden hiçbiri yarınki, bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir." dedi.
AA