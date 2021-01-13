Van'da 11 bin 700 sağlık çalışanına aşı yapılacak

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, kentte 11 bin 700 sağlık çalışanına uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geldiğini bildirdi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Kovid-19 aşısının kente geldiğini ve güvenli odalarda muhafaza edildiğini aktaran Bilmez, aşılama için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti. İlk etapta sağlık çalışanlarının aşılanacağını anlatan Bilmez, "İlimizde kamuda, üniversitede ve özel sektörde çalışan 11 bin 700 sağlık çalışanı mevcut. Onların aşılanması için hastanelerde personel sayısına göre 90 aşı odası hazırlandı. Aşı çalışması sabah saat 8:30'da başlayacak saat 24:00'e kadar devam edecek." dedi. AA

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