Yaşlılarda ‘kırık kalp sendromu’ riski

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akgül, 1990’da Japon doktor Hikaru Sato’nun yoğun stres yaşayan, daha çok yaşlı ve yalnız kadınlarda görülen kalp yetmezliği şikâyetlerini araştırarak “Takotsubo Kardiyomiyopatisi” yani “kalp kası bozukluğu” veya “kırık kalp sendromu” hastalığını bulduğunu anlattı.

Prof. Dr. Ahmet Akgül, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini hatırlatarak, “65 yaş ve üstü kişiler evde kalırken yoğun stres altında hissediyorlarsa, kaygı taşıyorlarsa ‘kırık kalp sendromu’ riski taşıyor olabilirler. Bu kişiler mutlaka psikolojik destek almalı ve kendilerine izin verilen zamanlarda dışarıya çıkarak, yürüyüş yapmalı” dedi. AA

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