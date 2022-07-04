Yeni dalga kapıda

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covid-19 vaka sayılarındaki artışı ve salgının akıbetini değerlendirdi.

Müftüoğlu, BioNTech’in kurucu CEO’su Uğur Şahin’in “COVID-19’da yeni bir dalga muhtemelen kapıda. Üstelik bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde net ve açık bir garanti de yok. Bu yüzden yeni bir dalgaya karşı hazırlıklı olmalıyız” sözlerini hatırlattı ve şöyle devam etti: “Peki, Uğur Hoca haklı mı? Bana sorarsanız kesinlikle haklı. Ayrıca rakamlar da onu doğruluyor. Mesela İngiltere’de, Fransa’da vaka artış rakamları yüzde 20’leri çoktan geçti, diğer ülkelerde de durum pek farklı değil. Bilelim ki salgının sonu henüz gelmiş değildir, salgın bitmemiştir. Ve yine bilelim ki şu anda muhtemel bir yeni dalga kapımıza dayanmış gibidir. Korkmayalım, endişelenmeyelim ama dikkatli olmaya devam edelim.”

Haber Merkezi