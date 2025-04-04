Yüzyılın en kötü kızamık salgını kapıda

ABD’nin eski CovId-19 yetkilisi: “Yüzyılın en kötü salgını kapıda. Bu yüzyılın, son 25 yılın en kötü kızamık salgınını yaşama yolunda ilerliyoruz” dedi.

Son derece bulaşıcı virüs vakaları ülke çapında ortaya çıkmaya devam ederken Batı Texas’ta yüzlerce enfeksiyon bildirildi. Kızamık aşısı, her iki dozu da yaptıranlar için yüzde 97 oranında etki sağlıyor. Son vakaların büyük kısmı, aşı olmamış kişilerde görülüyor. Amerika’da kızamığın endişe verici şekilde yeniden ortaya çıkmasının kalbindeki ölümcül Texas salgını büyümeye devam ederken, Biden döneminden eski bir yetkili bu sıçrama hakkında tehlike çanlarını çalıyor. Eski Beyaz Saray Koronavirüs Müdahale Koordinatörü ve Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Dekanı Dr. Ashish Jha, pazartesi günü ABC News’e yaptığı açıklamada “Bu yüzyılın, son 25 yılın en kötü kızamık salgınını yaşama yolunda ilerliyoruz” dedi. Dr. Jha “Ülkemizde bu noktada olmamalıyız” diye belirtti.

Kızamık ölümleri bir yılda yüzde 40 arttı

Bu yıl 20’den fazla eyalet ve topluluk vaka bildirdi. Henüz CDC’nin etkilenen bölgeler listesinde yer almayan Colorado’daki sağlık yetkilileri, aşı yaptırmamış bir Pueblo sakininin vakasını doğruladı. Hasta kısa süre önce, Meksika’da süregelen bir kızamık salgınının yaşandığı bir bölgeye seyahat etmişti. Federal verilere göre bu yıl 5 salgın bildirildi ve teyit edilen vakaların çoğunluğu salgınla ilişkili. Ülke genelinde yaklaşık 500 vaka kaydedilirken, geçen yıl ülke genelinde toplamda sadece 285 vaka bildirilmişti. CDC, “ABD’nin güçlü bağışıklama ve izleme programlarıyla salgın müdahale kapasitesi” sayesinde Amerikan halkı için riskin düşük seyrettiğini ifade ediyor.

Ancak kurum, sıcak havalar ve yaz mevsimi seyahatleri öncesinde bir sağlık uyarısı yayımladı. CDC, “Birleşik Devletler’de bahar ve yaz seyahat sezonu yaklaşırken CDC, hekimlerin ve halk sağlığı yetkililerinin kızamığın yayılmasını önlemede oynadığı önemli rolü vurguluyor” ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi