Asgari ücret değil, hürriyet istiyoruz!

Asgari ücret 8.506 tl olmuş. Eğer, “10, 12, 15” bin tl de olsaydı, yine bu yüksek enflasyon, her gün gelen zamlar yer bitirir, bir mana ifade etmezdi! Zira, enflasyon, herkesin ekmeğini çalıyor; vatandaşın cebindeki parayı alıyor!

İktidar yüksek ve alçak enflasyonla birikimlerimizi götürdüğü gibi, yükselttiği asgari ücreti de götürüyor! Emekli maaşları eriterek vatandaşı açlık, yoksulluk ve sefalete mahkum ediyor!

Öte yandan, başkasının yaktığı kaçak elektriğin cezasını da vatandaşa kesiyor!

O halde vatandaş olarak hepimiz, asgari ücretin yükseltilmesini değil, yanında alçak faizin yükseltilmesini değil, “Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.” (Emirdağ Lâhikası, s. 18.) demeliyiz. Biz şeffaflık ve sorgulama hürriyeti istiyoruz!

“Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vahit idi…. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-i cemaatten çıkmış az mütehassıs, sağırca, metin bir şahs-ı manevîdir ki, şûrâlar o ruhu temsil eder.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Sünûhat, s. 486.)

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay gibi kontrol mekanizmalarının işletilmesini istiyoruz. Bunları da kontrol edecek meclis, şura istiyoruz. Emniyet, güven içinde yaşamak istiyoruz!

“Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten (başıbozukluktan, karmaşadan) kurtulmak için” lâzım ve zaruri olan beş esası istiyoruz:

Hürmet (saygı, inançlara, düşüncelere, haklara, etnik kökene, vs, vs.), Merhamet (şefkat, acıma, sevgi, yardım), Emniyet (güven, yarınlardan emin, hak ve hukuklarıma saldırılamayacağına, haksızlığa uğramayacağıma, herkesin adil yargılanacağına, devlete karşı vs., vs, güven) Haramdan çekinmek (meşru dairede kalmak) Serseriliği bırakıp itaat etmektir. (Hukuka, imana, ahlaka uymak…). (Şuâlar, internet, s. 307.)

Hürriyet, cumhuriyet, meşrutiyet (demokrasi) olursa ekmekte olur, yol da olur, baraj da olur, kalkınma da olur, refah da olur, adalet de asayiş de düzen de olur!

O halde tüm gücümüzle haykırmalıyız: Ekmeksiz yaşarız, hürriyetsiz asla!