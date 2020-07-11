Cevaplandırılması gereken soru

Güzel Türkçemizin kudretli şâirlerinden Yahya Kemal, Kadıköy vapuruna binmiş.

Elinde bir kitap var. Meşhur akıl hastalıkları doktoru Mazhar Osman, elindeki kitaba işaret ederek sorar: “Üstad, o kitap ne?”

“Şiir, Orhan Veli’nin...”

“Yaaa, çok güzel, ben kendilerini tanıyamadım da...”

“Tanırsınız canım. Size şiirlerinden okuyayım...”

Başına toplananların meraklı bakışları arasında kitabın bir yerinden açar ve okumaya başlar: “Yarısı balık, yarısı insan/ İn miyim, cin miyim? Ben neyim?”

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mazhar Osman daha fazla dayanamaz. Gülümseyerek: “Bana gelsin, ne olduğunu söyleyeyim!”

Cevaplandırılması gereken en önemli soru şudur: İnsan nedir? Dünyaya gönderilmesinin gayesi nedir? Neden vardır? Kim var etmiştir? Niçin yaratmıştır?

İşte bu soruya ünlü filozofların verdiği cevaplardan bazıları: Konfüçyüs: “İnsan, öğrenen hayvandır.” Thales: “İnsan, araştıran hayvandır.” Sokrates: “İnsan, sorgulayan hayvandır.” Platon: “İnsan, toplumsal hayvandır.” Aristo: “İnsan, düşünen hayvandır.” Heraklitos: “İnsan, tartışan hayvandır.” J. Dewey: “İnsan, çıkarını düşünen hayvandır.” Descartes: “İnsan, konuşan hayvandır.” Hegel; “İnsan, sistematik hayvandır.” Bergson: “İnsan, araç yapan bir hayvandır.” Nietzsche: “İnsan, düpedüz hayvandır!..”

Bir, “insan hayvanoğlu hayvandır” demedikleri kaldı!

Şimdi Bediüzzaman’ın onlarca muhteşem tariflerinden birkaçına bakalım: İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın böyle antika bir sanatıdır ve en nâzik ve nâzenin bir mu’cize-i kudretidir ki, insanı bütün esmâsının cilvesine mazhar ve nakışlarına medâr ve kâinata bir misâl-i musağğar sûretinde yaratmıştır.” (Bedi- üzzaman, Sözler, s. 282)

Ve bir diğer tarifi: “İnsan, imân nuru ile en yüksek seviyeye çıkar; Cennete lâyık bir kıymet alır. Ve inkâr zulmeti ile esfel-i sâfilîne düşer; Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer... Küfür, (insanın Allah’ın isimleriyle olan) o nisbeti keser. O kat’dan Rabbâni sanat gizlenir, kıymeti dahi yalnız madde itibâriyle olur.” (Sözler, s. 281)

