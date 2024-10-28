Bir kardeşimiz, “Dijital, e-gazete mi, kâğıt baskı gazete mi daha faydalı?” diye sordu. Hizmetleri meşveretle, demokrasi ile, fikir hürriyetiyle yürütenler olarak her meseleyi enine-boyuna müzakere edip, artı-eksilerini ortaya koyduktan sonra karar vermeli.

21. yüzyıla “Dijital Çağ” da deniyor: Akıllı bilgisayar, telefon, akıllı ev, e-devlet, e-ticaret, home-office (işlerin evlerden yürütülmesi), tele-konferans, e-kitap, online dersler, e-gazete, akıllı robotlar, vs… Öyle ise, ilmî ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zorundayız. Zira, “İslâmiyet fünunun seyyidi ve mürşidi ve ulûm-u hakikiyenin reis ve pederidir.”1 Ecnebîlerin bugünkü “Medeniyetinde görülen mehâsin ve yüksek terakkiyât-ı sanayi, bunlar tamamen medeniyet-i İslâmiyeden, Kur’ân’ın irşâdâtından, edyân-ı semâviyeden in’ikâs ve iktibas edildiği, Lemeat ile Sünuhat eserlerimde istenildiği gibi izah ve ispat edilmiştir.”2

Ancak, e-gazete yanında mutlaka kâğıt baskı gazete, kitap, dergi de olmalıdır. Neden?

● E-gazeteden nerede, hangi haber, hangi yazı, hangi yorum, hangi araştırma ve makale var; görmek, bulmak zor. Kâğıt baskıyı önce gözden geçirir, nerede ne var görür, okur ve paylaşırız. Çoluk-çocuğumuzla oturup okuyabilir veya onlara tavsiye edip gösterebiliriz.

● Kâğıt baskı gücünü hissettirir. Kamuoyunda ve resmiyette varlığımızı tescil ediyor, nazar-ı dikkate alınmasını sağlıyor.

● Evet, Yeni Asya büyük bir markadır. Gücünü fikirden, şahs-ı manevîden, Risale-i Nur’un medyadaki dili olmasından; “hak, hürriyet, adalet, meşrutiyet/demokrasi” destansı mücadelesinde zikzaklar çizmemesi ve istikametinden alıyor.

● Şu nokta da asla görmezden gelinmemeli: Uzmanlar, dijital ve elektrikli alet ve cihazların yaydığı radyasyonun, radyoaktif maddelerin vücutta tüm organları etkilediğine dikkat çekiyor: Deride kızarıklık, ülserasyon, üreme hücrelerinde sterilizasyon (kısırlık), gözde katarakt, (...) gibi reaksiyonlar…”3 Kâğıt baskı diğer onlarca zararlarından da uzak tutmaz mı?

● Okuyucularımızın omurgası kâğıt baskıyı takip ediyor; dijital, sosyal medyayı çok iyi kullanamıyor. Kitap, dergi, Risale-i Nur kâğıt baskıları devam ediyor. Dolayısıyla dijital (yapay zekâ) gazetecilik çalışmalarına ağırlık vermekle birlikte kâğıt baskı -sayısı tartışılabilir- mutlaka olmalı.

Dipnotlar:

1-Muhakemat, internet, s. 8.;

2-Mesnevî-i Nuriye, s. 77.;

3-SDÜ Elektronik Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Çömlekçi, haberturk.com/saglik/