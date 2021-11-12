"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Doğum günü kutlayak, ama nasıl?

Ali FERŞADOĞLU
12 Kasım 2021, Cuma
Biribirimizin doğum günlerini tebrik etmek iyi bir gelenek. Ancak, kuru kutlama ve hediyeleşme ötesine taşınırsa…

En feyizli kutlama şu hakikatleri paylaşarak yapılabilir: 

“Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı; yarın ise, senin elinde senet yok ki, ona mâliksin. Öyle ise, hakikî ömrünü bulunduğun gün bil… Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümâtlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde âlem-i misâlde şehâdet eder. Zîrâ herkesin, her günde, şu âlemden, bir mahsus âlemi var. Hem o âlemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tâbidir.” (Sözler, s. 246) 

Ve sık sık hatırlatmalı: Senin zamanın ve ömrün, berkten daha çabuk geçer; hayatın, çaydan daha sür’atli akar… Madem dünya hayatı ve cismânî yaşayış ve hayvânî hayat böyledir. Hayvâniyetten çık, cismâniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun. İşte o âlemin anahtarı, marifetullah ve vahdâniyet sırlarını ifade eden Lâ ilâhe illâllah kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. (Mesnevî-i Nûriye, s. 149) 

Ya şu hakikat de tam doğum günü kutlamasına uygun değil mi sizce de? 

“Dünya bir misafirhânedir. İnsan ise, onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levâzımâtı tedârik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir… Halbuki, siz ekseriyet itibâriyle şu fânî dünyayı bir makarr-ı ebedî nokta-i nazarında ve gaflet perdesi altında, dünyaperestlik hissiyle işlenmiş bir sûret sizde görülüyor. Öyle ise, hakperestlik ve âhireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubûdiyetten hisseniz pek azdır.” (Age, s. 241) 

Doğum günlerinde de hediyeleşmek güzel bir âdettir. Yalnız en iyi hediyenin kitap olduğu unutulmamalı. Kitapların içinde de en iyisi bu gerçekleri hatırlatan ve çok yönlü tefekkürü sağlayanlardır. “Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadet hükmüne geçer.”  

En iyi tefekkür kitabı da maddî-mânevî, ilmî, imanî, dünyevî-uhrevî her meseleyi, Esmâ-i Hüsna penceresinden tefekkür ettiren Risâle-i Nur’dur. Orada, “O saat var; çalış, o saati bul… Bütün risâlelerin hususî menbaları, madenleri olan binden ziyade âyât-ı Kur’ân’iye…” baştan sona tefsir edilmiştir. (Kastamonu Lâhikası, s. 29, (yeni tanzim, s. 56)  

Bütün ehl-i imanın doğum günlerini tebrik eder, bereketli geçmesini Feyyaz-ı Mutlak’tan niyaz ederim. 

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uygur Babanın Feryadı

    Peygamberimizden (asm) etkilenerek Müslüman oldu

    İngiliz genç de İslam'ı tercih etti

    Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması

    AB, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

    Türkiye'de 24 bin 898 Kovid-19 vakası daha

    AB'den göçmen krizi nedeniyle havayolu şirketlerine yaptırım kararı

    İmamoğlu'ndan 'deprem' açıklaması

    Hindistan, Cammu Keşmir bölgesine takviye asker gönderiyor

    "Dünyada yerlerinden edilmiş kişilerin sayısı 84 milyonu geçti"

    Filistin: Üç diplomatın cep telefonu hacklendi

    Siber saldırılara karşı ikaz

    Dolar ve altında yeni rekor

    Kuzey Ege'de de görüldü

    Fatih Aydın da tutuklandı

    Hatırlatma dozlarına başlandı

    Atama başvuruları 12-16 Kasım'da alınacak

    Filistinli Nebil dedenin sabaha kadar gözüne uyku girmiyor!

    Ağaçlandırma seferberliği meyvesini verdi

    Okullarda ilk ara tatil başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP, Kemalizmin ömrünü nasıl uzattı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Cehennemin öfkeli kükreyişi ve La Palma...
    Osman ZENGİN

    Tayyibabi kanunları...
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuşmayı kim yapmış olabilir?
    Ahmet BATTAL

    Çekek başı çayhane
    Ali FERŞADOĞLU

    Doğum günü kutlayak, ama nasıl?
    Genel

    Uygur Babanın Feryadı
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da imânî ölçüler
    İbrahim ERSOYLU

    2002’den sonraki süreç ve dindar kimlikli siyaset

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.