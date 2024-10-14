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14 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Doğum günü, niyet ve amel

Ali FERŞADOĞLU
14 Ekim 2024, Pazartesi
Bir grup üniversiteli genç kardeşimiz, “Büyüklerimiz, ‘Doğum günü kutlaması gayr-i müslimlerin âdetidir, Müslümanların değil!’ diyerek karşı geliyor! Siz ne dersiniz?” diye sordu.

Saygıda kusur etmeden büyüklerinize de akıllarının alacağı tarzda anlatır ve meşru dairede kutlarsanız razı olabilirler. Hz. İsâ’nın (as), “Doğduğum gün, öleceğim gün ve hayat sâhibi olarak kabirden kaldırılacağım gün Allah’ın selâmı benim üzerimedir!”1 meâlindeki âyetten de mülhem olarak şunlar söylenebilir:

He­pi­mi­zin bu âlem­de özel bir dün­ya­sı var­ ve onu is­tek, dü­şün­ce, ni­yet­ inanç ve imânımıza göre biz şe­kil­len­di­ri­riz. Tıp­kı, mekânımızı is­te­di­ği­miz ren­ge bo­ya­ma­mız, tefriş etmemiz gi­bi. Bu meselede de zihnimiz şöyle işliyor:

Niyet, zihnimizde oluşan bir fikir ve iş, amel planlamasıdır. Bilgilerimiz dü­şün­ce­le­ri­mi­zi, düşüncelerimiz ni­yet­le­ri­mizi, ni­yet­le­ri­mi­z de du­y­gu, şu­ûr ve inanç­la­rı­mız yön­len­di­rir. Düşünce, iş ve faaliyetlerimiz niyetlerimize göre şe­kil­len­erek so­nuç­la­rı leh­te ve­ya aleyh­te olu­şur. “Amel­ler/iş­ler ni­yet­le­re gö­re­dir. Ki­şi için an­cak ni­ye­ti­nin kar­şı­lı­ğı var­dır”2 ha­dîs-i şerîfi bu­nu ifa­de eder. Buna göre, ne­ye ni­yet eder­sek kar­şı­mız­da onu bu­lu­ruz. Kültürümüzde, “Der­vi­şin fik­ri ne ise, zik­ri de odur. Ni­ye­tin ne ise kıs­me­tin de odur. Niyet hayır, âkıbet hayır!” tar­zın­da for­mü­le edil­miş­tir.

Zih­nî bir fa­a­li­yet olan ni­yet­le­ri­mi­z ruh, du­y­gu, dü­şün­ce ve ar­zu­la­rı­mız üze­rin­de bir ik­sir, bir ma­ya gi­bi tesir eder. Ni­yet, bir ma­ya, bir ik­sir ve ki­mya­dır. Dü­şün­ce­le­ri­mi­zi reak­si­yo­na so­kar, ha­di­se­le­ri de­ğiş­ti­rir. “Halis niyet bir maya, bir kimyadır, mahiyet-i eşyayı değiştirir.”3 Tıpkı mayanın sütü yoğurda, yağa, peynire çevirmesi gibi. Maya maddenin yapısını değiştirirse, mânevî, sosyal hayatı haydi haydi değiştirir.

Evet, “Hüsn-ü niyet (güzel, müspet, olumlu niyet) öyle bir kimyadır ki, şişeleri elmasa çevirir, toprağı altın yapar.”4 “Niyetle mübah âdât, ibâdât; öyle, tarz-ı nazarla fünûn-u ekvân, olur maarif-i İlâhî.”5

Neticeye gelirsek: Ni­ye­ti­miz dü­şün­ce­le­ri­mi­zi, dü­şün­ce­le­ri­miz dav­ra­nış­la­rı­mı­zı, on­lar da ha­ya­tı­mı­zı et­ki­ler­. Çünkü, niyet, ru­hu­mu­za ve zih­ni­mi­ze ko­mut ve­ren ve du­y­gu­la­rı­mı­zı mo­ti­ve eden pro­gram gi­bi­dir. İyi­lik, yar­dım, ha­yır-ha­se­nat gi­bi veya çir­kin, kö­tü bü­tün dav­ra­nış ve fi­il­le­ri­mi­zin ha­ya­tı, ru­hu ni­yet­tir. Ni­yet­le­ri­miz de çe­kir­dek­ler gi­bi kalp ve bey­ni­mi­zin tar­la­sın­da süm­bül­le­nir­ler. Doğum gününü hangi niyetle kutlarsak meşru olur?

Dipnotlar:

1-Meryem Suresi, 33.; 2-Bu­hâ­rî, İman: 41; Müs­lim, İmâ­re: 155.; 3-Mesnevî-i Nuri­ye, Enst./intr., s. 46.; 4-Kastamonu Lahikası, s. 42.; 5-Sözler, s. 664.

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