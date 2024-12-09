Eleklerden geçirilerek imtihan olmak!

İnsanlık tarihi şahit ki, “insan, imtihan ve hizmet” olan yerde problem çıkar. “Ey insanlar! Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık; bakalım sabredecek misiniz?”1 mealindeki âyetlere göre sıkıntılarla da birbirimizle de imtihan edilmekteyiz.

Kimi zaman imtihan soruları zor, ağırdır: “Siz bu şiddetli imtihâna girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mihenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve ‘Nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı, yok mu?’ üç dört eleklerle elenmek; hâlisâne, sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki, kader-i İlâhî ve inayet-i Rabbaniye müsaade ediyor.”2

Görüyoruz ki, “Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır...”3 Bilindiği gibi, ifsad, ahlâksızlık, dinsizlik komiteleri, “Nurculara çare bulamayıp hükû-meti, adliyeyi aldatarak lastikli kanunlar ile onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. İnşaallah bir halt edemezler; belki Nurun ve imanın fedaîlerini çoğaltmaya sebebiyet verecekler.”7 “Onların o planları da yine akim kaldı…”8

Tüm engeller hamiyetle aşılır: “Hamiyet ise, şiddet-i mevânia [mânilere] karşı şiddetle metânet etmektir.”5 Yapılacak iş gözlemlenen karıncadan ders almaktır: Büyük bir çekirdeği yüklenip götürürken 1, 3, 5, 10, tam 69 sefer engelden düşmüş; 70. de aşmış! Israr, kararlılık, azim ve sebat etmeli. Takdir-i İlâhînin başarıyı kaçıncıda vereceğini kim bilir!

Şu da kesin ki, “Bizler bir inayet altında, gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktida-rımız haricinde bir dest-i gaybî tarafından istihdam ediliyoruz.”6 İman, Kur’ân hakikatlerine tam sadakatle çalışan Yeni Asya da inşallah inayet ve himayet altında, “Lâtaknetûû!”

Zira, Risale-i Nur tefsirinde insanlık, İslâm âlemi, toplum, aile ve fertlerin her müşkülü, hâlledilmiş, her suali cevaplandırılmıştır. Ayrıca, sosyal hastalıklar teşhis edilmiş, tedavi formülleri verilmiştir. Hizmet ölçüleri de belirlenmiştir…

Öyle ise, ehl-i gaflet üzülsün, ehl-i dalalet ağlasın; bize ne?

Dipnotlar:

1-Furkan Suresi: 20.; 2-Şualar, s. 814.; 3-Lem’alar, Enst./inter., s. 164.; 4-E. Lâhikâsı, 64.; 5-Tarihçe-i Hayat, s. 45.; 6-Münazarat, s. 30.; 7-Emirdağ Lâhikâsı, s. 25.; 8-Şualar, s. 546.