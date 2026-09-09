ŞİİR

Gönülden gönüle muhabbet aksın, Söyleşelim, hallerimiz bir olsun, Gözler birbirine sevgiyle baksın, Kenetlensin ellerimiz bir olsun. Sevgi olsun içimizde çağlayan, Birleşmedir bütünlüğü sağlayan, Bir çok bir var bizi bize bağlayan, Ayrılmasın yollarımız bir olsun Kökümüz, dalımız, yaprağımız bir, Vatanımız birdir, bayrağımız bir, Ayrı akmayalım, kaynağımız bir, Birleşelim, sellerimiz bir olsun. Hâlıkımız birdir, Resûlümüz bir, İbadetimiz bir, usûlümüz bir, Toprağımız aynı, mahsulümüz bir, Bahçemiz bir, güllerimiz bir olsun. Yükseltelim bu ülkeyi bir elden, Ayrı ayrı ses gelmesin her telden, Dede ile torun hep aynı dilden, Konuşalım, dillerimiz bir olsun. Abdil Yıldırım

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