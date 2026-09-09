"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Ağaçlara yasal hak

Cevat ÇAKIR
09 Eylül 2026, Çarşamba
İndependent’in haberine göre Kanada’nın bir kasabasındaki belediye aldığı bir kararla ağaçların ‘yaşama’, ‘büyüme’, ‘bütünlüğünü koruma’ ve ‘yenilenme’ haklarına sahip olduğunu duyurmuş.

Son yıllarda üç kez sel basan kasabanın belediye başkanı Michel Bourdeau ağaçların iklim değişikliğiyle mücadelede ‘en büyük müttefikleri’ olduğunu “Ağaçlar bir yeşil altyapıdır. Isıyı azaltmaya, hava kalitesini iyileştirmeye, biyolojik çeşitliliği korumaya yardımcı olurlar. Bir ağaç insan gibidir. Nefes alır, yaşar, su içer. Bizi her türlü şeyden korur.” demiş.

Kanada’nın bir belediyesinde ağaçlarla ilgili alınan bu karar İslâm dininin ağaca bakış açsıyla örtüştüğünü düşünüyorum. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de 26 defa ağaç geçerken, bağ ve bahçeler anlamındaki cennet ise yaklaşık 146 defa geçmektedir. Ayrıca hurma kelimesi 13, üzüm 11, zeytin7 nar 3, sidre kelimesi 4 yerde geçmektedir.1

Savaşta dahi Hz. Ebebekir tarafından meyve ağaçlarını kesilmesinin yasaklanması,2 Sünnette ağaç dikmeye teşvik,3 hatta meyveli ağaçların sopa ve taşlarla dökülmesinin yasaklanması dahi sünnette yer almaktadır.

Risale-i Nur’da yer alan Bediüzzaman Said Nursî’nin ağaçla ilgili bazı görüşlerini de aktarmak istiyorum: “Her bir ağacın giydiği suret ve şekil, öyle musanna ve münakkaş bir hulledir, bir libastır ki, o ağacın dal ve budak ve aza ve eczasıyla tam kametine göre biçilmiş, kesilmiş süslendirilmiş. Ve öyle hassas ve mizanlı ve manidar ki, o ağacı bir kitap, bir mektup, bir kaside suretine çevirmiştir.“4  “Bir ağaç bir kelimedir ne kadar sayfası var”5 “Çünkü her meyvedar ağaç ve çiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var, Esma-i İlâhiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubuduyetleri var.”6

Evet, bu bakış açısı ağaçları odun olmaktan çıkarır ve gereken değeri verir. Dolayısıyla ormanları korumanın en etkili yolu da budur.

Dipnotlar:

1- Çevre Sorunları ve İslam, s. 102.

2- Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c.2,s.33

3- Feyz’l Kadir: 3/30

4- Sözler, s. 817.

5- Age., s. 550.

6- Age., s. 151.

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail suç delillerini yok etmenin peşinde

    “Avrupa ve dünya için bir uyarı”

    Almanya’da ırkçı parti şoku

    Von der Leyen: "3,2 milyar avroluk ödeme Ukrayna'nın savunmasını güçlendirecek"

    Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu hakim karşısına çıkıyor

    BM Kadın Birimi: "Gazze'de dört haneden birinin reisi, kadın"

    Amor'dan Üsküdar'daki seçime tepki

    'En hızlı yayılan salgın'

    Lübnan: İsrail, 800’e yakın çocuk katletti

    Öğretmen önlüklerine yeni standart

    Kamu personeline yapay zeka eğitimi zorunlu hale gelecek

    'OVP’de hedef 13 kez saptı'

    Savaş halinde olan Ukrayna-Rusya'nın enflasyonlarının toplamı yarımız bile değil

    Üç yıllık masallar

    Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi... İlk turda AK Parti 21, CHP 19 oy aldı

    Doğal gaz fiyatları bu kış cep yakacak

    İran'dan ABD ablukasına karşı hamle: Basra Körfezi'nde "Yasak Bölge" ilan ediliyor

    Çin’in enerjisinin yüzde 22'si Rusya'dan

    Davutoğlu: "Hüzünle karşılıyorum"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    BM Kadın Birimi: "Gazze'de dört haneden birinin reisi, kadın"
    Genel

    Amor'dan Üsküdar'daki seçime tepki
    Genel

    'En hızlı yayılan salgın'
    Genel

    Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu hakim karşısına çıkıyor
    Genel

    “Avrupa ve dünya için bir uyarı”
    Genel

    İnsanca, Müslümanca ve hür yaşamak istiyoruz!
    Genel

    Lübnan: İsrail, 800’e yakın çocuk katletti
    Genel

    Almanya’da ırkçı parti şoku

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.