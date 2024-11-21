"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Hangi akıl ile “Bence!..” diyebiliriz ki?

Ali FERŞADOĞLU
21 Kasım 2024, Perşembe
Âlimin birisi sual soran kadına, “Kur’ân’dan mı cevap vereyim, İmam-ı Malik’in ictihadına göre mi?” deyince, “İmam-ı Malik’in ictihadına göre!” der. “Sen onun ictihadını Kur’ân’a mı tercih ediyorsun!?” “Hayır! İmam-ı Malik’in Kur’ân’dan anladığını senin anladığına tercih ediyorum!”

Y.  Yıldız gönderdiği bu mesel’e (örnek alınıp ders çıkarılması gereken kısa hikâyeye) şu yorumları da ekledi: Elbette her kardeşimiz dünya, ülkemiz ve iç bünyeyle ilgili hâdiselere kendi gözü ve aynası ile bakıp değerlendirmesi normaldir. Bu insan olmamızın tabiî bir neticesidir…

Ancak, bir mü’min, özellikle Nur talebesi, hâdiselere kendi bakış ve anlayışına değil, Kur’ân’ın ilhamına mazhar olmuş Üstad Bediüzzaman’a, Risale-i Nur’a ve şahs-ı maneviye tâbi olur, değerlendirir, karar verir. O zaman tam isabetle istikamet üzere olur, savrulmaz. Zira, “Nur’un bize verdiği ders de… Kendimizi değil, Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini ehl-i imana gösteriyoruz...”1 Naklettiğimiz bu hakikatleri özetle-yen cümleler de şöyle:

“Nasıl maddî hava fena ise, fena tesir ediyor; manevî hava da bozulsa, herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir… Havayı tesmim eden [zehirlendiren] buharat-ı müzahrefe [pis, zararlı buharlar, gazlar] o manevî havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir.

Bu havanın zararından kurtulmak çaresi, Risale-i Nur’un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilât ziyadeleşse, kudsî vazife itibarıyla daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir...”2 Yani, kıt, eksik, kirli, zehirli bilgi, dezenformasyon, duygusallık, önyargılar hâkim, “Nefis ve heva ve his ve vehim’ bazen aldatıyor.”3 iken yanlış yorumlar yapıp yanlış kararlar alabiliriz.

Şimdi karar verelim: Başı ağrısı için benim şahsî bir fikrim vardır! Sağlık teknisyeninin de hemşirenin de pratisyen ile uzman doktor ve otorite bir nöroloğun da vardır! Akıllı, samimî, dürüst, hakperset olan elbette kendi fikrini bir kenara koyup yüksek ihtisas sahibini tercih eder. Ki, Kur’ân’da meâlen, “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”4 diye ferman edilir zaten.

İlim ehli kim? Evvelemirde “Verrasihûne fil ilmi/İlimde derinlik sahibi…”5 müctehid ve müceddidlerdir. “Sadece iman dersi değil, içtimaî ders de”6 veren “Risale-i Nur, bu zamanın bir mehdîsi ve müceddididir.”7 Hakikat bu iken hangi akıl ile “Bence!..” diyebiliriz ki!?

Dipnotlar:

1-Hizmet Rehberi, s. 198.; 2-Kastamonu Lâhikası, s. 41.; 3-Lem’alar, s. 170.; 4-Nahl Suresi: 43.; 5-Âl-i İmran Suresi: 7.; 6-Hizmet Rehberi, s. 54.; 7-Barla Lâhikası, s. 103.

 

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD 4. kez Gazze'de acil ateşkesi veto etti! - "İsrail için farklı bir BM Şartı mı var?"

    ''İsrail'in soykırım yaptığı kesin şekilde görüldü''

    İspanya'daki sel felaketinin maliyeti 20 milyar avroyu aştı

    Sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 derece düşecek

    ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde hava saldırısı alarmı!

    Yeni Asya, Risale-i Nur'un tanınmasına vesile oluyor

    Siyasi iradeye ihtiyaç var

    “Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi” Taksim Camii’nde

    Bayram Yüksel Ağabeyi rahmetle anıyoruz

    İspanya’da 650 bin tonluk gıda çöp oldu

    BM: Karanlık bir kavşaktayız

    Mülâkat torpilin diğer adı

    Problemler, adalet ve eşitlik temelinde çözülmeli

    İktidar emekliyi kara kışa mahkûm etti

    “Tarım millî güvenlik kadar önemlidir, stratejiktir”

    Et fiyatlarındaki artış alarm veriyor

    'Öcalan' iktidar blokuna oy kaybettirdi

    Milli Takım, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu

    İsrail mahpuslara işkence yapıyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Kesik parmak, dikik dudak, ooooy oy…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asıl dava konusu-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Araştırılsın ki bilinsin
    Ali FERŞADOĞLU

    Hangi akıl ile “Bence!..” diyebiliriz ki?
    Cevher İLHAN

    İsrail’den çok “İsrailci!”
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur insanlığı neye çağırıyor?
    Genel

    ABD 4. kez Gazze'de acil ateşkesi veto etti! - "İsrail için farklı bir BM Şartı mı var?"
    Ali Rıza AYDIN

    Maksat mir’at olunca
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Make America Great Again'in şifreleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.