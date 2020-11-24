"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Her şey hava molekülünde saklı!

Ali FERŞADOĞLU
24 Kasım 2020, Salı
Bütün ses ve görüntüler tek hava zerresi/atomunda kayıtlı! Hava sahifesi Allah’ın bir arşıdır. Bir hava zerresi /atomu / molekülü bütün ses ve görüntüleri arşivlemiştir.

Ses; plakta, kaset bandında ve dahi ve görüntü çipte, kaydedilip arşivleniyorsa bütün sesler ses ve görüntüler hava, toprak ve su zerrelerinde/atomlarında/moleküllerinde de arşivlenmiştir.  

Yani, Esma-i Hüsna’dan Hafiz (koruyan, arşivleyen, muhafaza eden) havada böyle tecelli ediyor, toprakta şöyle ediyor, suda şu şekilde tecelli ediyor. Şu halde her varlık ve hadisenin bütün görüntüler ve sesleri(miz) hava zerrelerinde arşivlendiği gibi, toprak zerreleri ve su zerrelerinde de arşivlenmektedir! 

Ki, bunların herbirisi, “arş-ı İlâhinin” birer unsurlarıdır. Sözlükte arş, tavan, çatı gibi anlamları var. Özel anlamda kullanılan, herkesin anlayamayacağı söz olarak ıstılahi manası, sınırlandırılması insan aklının dışında kalan ve gerçeğini Allah’ın bildiği yüce bir makamdır. Cidre, yedi kat gök ve Cennet de Kürsî arşın altında tasavvur edilir.  

Arş-ı İlâhî deyince O’nun sonsuz isim ve sıfatlarının, yani, ilminin, irade ve kudretinin tecelli ettiği yer anlamındadır.  

Bediüzzaman, “arş” kelimesine çok çeşitli ve farklı anlamlar yükler. Herbir unsurun bir “arş-ı İlâhî” olduğunu söyler ve Yirmi Sekizinci Lem’a’da şu tesbitleri yapar: “Zât-ı Zülcelâl olan sâhib-i arş-ı a‘zamın (büyük arş sahibinin), ma‘nevî bir merkez-i âlem (âlemlerin manevî bir merkezi) ve kalb ve kıble-i kâinât hükmünde olan küre-i arzdaki mahlûkatın (yerküredeki varlıkların) tedbîrine medâr dört arş-ı İlâhîsi var: 

Hıfz ve hayat arşı toprak, fazl ve rahmet arşı su unsurudur. İlim ve hikmet arşı unsur-u nur; emir ve irâdenin arşı unsur-u havadır.  

Hava unsurunun yaptığı işleri anlattığı Hüve nüktesi zındıkların belini kırdı! Bediüzzaman, Hüve Nüktesi’nde, Cenab-ı Hakk’ın ilim, emir, irade ve kudretinin tecellileriyle Cenab-ı Hakk’ın varlığı, hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde izah ve ispat eder. 30 seneyi aşkın kendisine yapılan işkencelerin sebebinin bu olduğunu söyler: 

“Hüve Nüktesi gizli zındık düşmanlarımızın bellerini kırmış, onların istinadgâhı olan tabiat tâğûtunu dağıtmış. Kesif toprakta bir derece saklayabilirken şeffaf havada, Hüve Nüktesi’nden sonra hiçbir cihetle o tâğûtu saklamak imkânı kalmamış ki, küfr-ü inadî ve temerrüd-ü irtidadî sebebiyle adliyeyi aldatıp aleyhimize sevk ediyorlar.” 

(Bediüzzaman, Şuâlar, s. 454) 

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenler de sistemin mağduru

    Şok oldum

    İzmir'de suya yüzde 15'lik zam kararı

    AB'den Joe Biden'a davet

    Bülent Arınç: Ben başkaları gibi Twitter'dan Instagram'dan istifa etmem

    Türkiye'de 6 bin 713 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    Negatif testler tekrarlanmalı

    Bakan Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

    AB'den Fransa'ya 'basın özgürlüğü' uyarısı

    BM raporu: Japonya Ghosn'a tazminat ödemeli

    'Yemen'de 12 milyondan fazla çocuk insani yardıma muhtaç'

    'Aşı ülkelerin ekonomik durumlarına göre fiyatlandırılmalı'

    Alman fırkateyni tarafından Türk gemisine yapılan müdahaleye kınama

    İsrail'den bir heyet Sudan'a gitti

    Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısına çıktı

    ABD, Avrupa ve Afrika'daki kara kuvvetlerini birleştirecek

    Kapanan işletme ve şirketler arttı

    Halk, hukuk devleti istiyor

    Arınç olayı AKP’yi sarsar

    Üçüncü dalga uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hayalet vesayeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Korku belâsı seferberliği
    Ahmet BATTAL

    Avrupa’nın yalancı çobanı
    Faruk ÇAKIR

    Çıkış yolu hak, hukuk, adalet
    Genel

    Öğretmenler de sistemin mağduru
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Muhalefetin “ortak hareket” zaafı
    Süleyman KÖSMENE

    Kalın cehalet perdelerini kim yırtacak?
    Ali FERŞADOĞLU

    Her şey hava molekülünde saklı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.