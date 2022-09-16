İnsan nasıl dünya için bir zehir olur?

16 Eylül Milletlerarası Ozon Tabakasını Koruma Günüdür. Ozon, yer yüzeyinden 30 km. yukarıda bulunan, Güneş’ten gelen morötesi ışınların dünyaya erişmesini ve tabiata zarar vermesini önleyen gaz tabakasıdır.

Bediüzzaman, “Melaike de: ‘Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın?” (Bakara Suresi, 30.) ayetini tefsir ederken ozon ve sair zehirleyicilerin müsebbibinin insan olduğuna dikkat çeker: Sual: ‘fiha/onda’ Mesafe pek kısa olduğu halde, ikinci ‘fiha’nın zikrine ne ihtiyaç vardır? Cevap: Birinci ‘fiha/onda’ ile beşerin bir ruh gibi arza nüfuz etmesiyle arzı ihya etmesine; ikinci ‘fiha/onda’ ise, beşerin fesadı dahi Azrail gibi arzın kalbine kadar pençesini sokup arzı imatesine (öldürmesine) işarettir. Demek beşer bir taraftan arzın şifası için bir ilaç iken, diğer taraftan ölümünü intaç eden (netice veren) bir zehirdir.” (İşaratü’l-İ’caz, s. 244)

Ozon tabakasını incelten maddelerin kullanım alanlarından bazıları, “soğutucu adı altındaki kullanımlar, mesela, dondurucular, buzdolapları, soğutucular, klimalar, vb.; ısı ve pompa merkezleri; tarım alanları, metal ya da elektronik temizlemede çözücü olarak yapılan kullanımlar. Peki, sadece ozon tabakasının delinmesi mi dünyamızı zehirliyor? insanoğlunun ürettiği veya üremesine sebep olduğu zehirli gazlar şöyle tasnif edilir:

1-Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı atmosferler- Metan (Doğalgaz), Propan-Bütan (LPG) gibi

2-Toksik/Zehirleyici Atmosferler-CO (Karbonmonoksit), H2S (Hidrojen Sülfür) gibi

3-Korozif Atmosferler-Cl2 (Klor), Azot Dioksit (NO2), Amonyak (NH3) gibi

4-Bogucu/Boğulmaya yol açan Atmosferler- N2 (Azot), CO2 (Karbondioksit)

Çevre kirliliğinin baş aktörleri Fabrikalardır: Asit Yağmurları ve Sera Gazları Fabrika bacalarından, egzoz borularından çıkan gazlar atmosfere yükselmekte ve rüzgârın etkisiyle taşınmaktadır. Bunlar su, görüntü, gürültü kirliliği/zehirlenmesi yapıyor. Sanayi tesislerinden çıkan çeşitli atıklar da hava, su, toprak, gürültü ve radyasyon kirliliğine sebep olarak dünyamızı zehirlemektedirler. Kimyevi gübreler toprakla temas ettiği andan itibaren toprakta bulunan organizmaların çalışmasını olumsuz etkiler: Toprağın canlı ve dinamik bir yapı kazanmasını sağlayan toprak canlıları (organizmalar), sayıları 1 gram toprakta birkaç yüzden milyarlara kadar değişebilen ve toprak oluşumu ve verimliliği açısından son derece önemli katkılar yapan canlılardır. Topraktaki reaksiyonlar sonucu mikroorganizmal denge bozulur. Yapısı bozulan toprakta bitki ve böcek atıkları eskisi gibi parçalanamaz. Toprak zehirlenir!

