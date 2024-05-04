"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Göğebakan mevkii ve hamd

MUHAMMED ŞEVİKER
04 Mayıs 2024, Cumartesi
İzmir yakınından başlayan Bozdağlar silsilesi doğu güneydoğu yönünde ilerleyerek bir sapanın iki bacağından birinin diğerine yaklaşması misali, Beydağ ve Kiraz dolaylarında Aydın dağları ile birleşir.

Bu dağlar geçilmesi çok zor olmayan sıralardır. Dolayısıyla Küçük Menderes ovasından Gediz ovasına geçmenin çeşitli yolları vardır.

İşte bu geçitlerden biri üzerinde yer alan küçük bir mahalleye bir yakınımın dostunun daveti üze-rine, kıvrıla kıvrıla ilerleyen dağ yollarında gittik.

Mekân Ödemiş’le Salihli arasındaki biri dağ boynunun ya da belinin güneye bakan tarafında yer alıyor. Çevredeki karaçamların varlığına bakılırsa burası 900 veya bin metre irtifada bir yöre.

Subatan dedikleri bir koyağı da barındıran yörede mısır ve fasulye tarlaları ile kiraz ve vişne bah-çeleri var.

Evin, geleneksel usullerle su bulmada usta olan sahibi, kendisi ile söyleşirken bana “buralara eskiden ‘Göğebakan’ denirdi,” diyor, “şimdi ise artezyenlerin çalıştırılması ile yağmur olsun ya da olmasın sulama yapabiliyoruz.”

Muhatabım belki tam olarak bunu demek istemedi ama ben onu dinledikten nice sonra şunu düşündüm: “Artık yağmur için göklere el açmamıza gerek yok. İstediğimiz zaman sulama yapabi-liyoruz.”

Oysa Rabb-i Rahîm tecellisi nihayetsiz olan Güzel isimlerine ayna etmek için beni sonsuz bir arzu, istek ve ihtiyaç ile yarattı. Dünyayı yutsa tok olmayacak, sonsuz saadeti isteyecek, rahatı talep edecek bir istidat, hazır bulunuşlulukla yarattı.

Beni bir iki ürünle, diyelim, arpa, buğday, çavdar ile yetinmeyecek bir arzu ve heves ve iştiha ile yarattı.

Bu suale bu isteğe cevap vererek kâinatı hazırlayan da O’dur.

Güneşi her türlü ihtiyacımızı pişiren bir lamba olarak göğün yüzüne takan O Mücîb’dir. Benim ihtiyaçlarıma cevap veren O’dur.

Rahmet yüklü bulutları rüzgârın emrine vererek binlerce kilometre taşıyan ve üstümüze bizi in-citmeyecek şekilde indiren O’dur. Yeraltı akiferlerini (su depoları) kıvrımlar, senklinaller içinde saklayan O’nun tedbiridir.

Artezyen için demiri ve sondajda kullanılan elmas gibi sert madenleri emrime boyun eğdiren O’nun keremidir.

Petrolü bir enerji kaynağı olarak var eden O’dur.

Keşifler ve icatlar olarak bildiğimiz gelişmeleri de, kullarının (farkında olsunlar ya da olmasınlar) dualarına, zorda kalma dillerine karşılık olarak sunan O keremdir.

Ta tekerleğin keşfinden, belki ilk insandan beri gelen yol açma birikimine de bir şükür ve teşekkür borcum var.

Yani, eskiden yalnızca yakın çevremdeki nimet tecellilerine bakarak dua etmekte olan ben, şimdi daha geniş ve külli bir şükür ile mükellefim.

Acizliğim, ihtiyacım genişledi, duam da o nispette genişlemek ve külliyet kazanmak zorunda.

Dolayısıyla daha geniş bir hamd ve şükürle yükümlüyüm.

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Basın özgürlüğünde durum “çok vahim”

    İnkar edilen ticaret şimdi de durduruldu

    Biden: Otoriter ve kanunsuz değiliz - Gösterilere polis şiddeti giderek artıyor

    İliç için resmî itiraf

    Kemer sıkma yeni başlayacak

    AKP zenginlerden yana

    Soframızdan bir dilim ekmek daha çaldınız

    İsrail 1,74 milyon insanı daha yoksulluğa itti

    Kemal Ural’ı rahmetle anıyoruz

    OECD’den Türkiye için ürküten enflasyon tahmini

    Asıl kararı Meclis vermeli

    Vatandaş: Umudumuz kalmadı

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 70’e dayandı, ENAG'a göre enflasyon yüzde 124,35 oldu

    İngiltere üniversiteleri de Filistin için ayakta

    Bu iktidarla anayasa yapılmaz

    Gazze’de insanlığın en karanlık rekorları kırılıyor

    Resmi ideoloji ile reform olamaz

    Edirne için Bulgaristan ve Yunanistan'daki depremlere de dikkate almak lazım!

    Kesin seçim sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müfritane irtibat ve meşveret
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Boyuna dolanan ameller
    Eşref Mert

    Nevşehir’in ve Nurcuların gülü Gülüm: Adem Akdemir Ağabey
    Ali HAKKOYMAZ

    Güneşi bekleyenler ülkesi - Ân diyarı (37)
    Osman ZENGİN

    Yabancı levha mı?
    Cevher İLHAN

    Gündemi sabote katakullisi
    Ahmet BATTAL

    Beni dünyadan çağırma
    Genel

    Kemer sıkma yeni başlayacak
    Genel

    İliç için resmî itiraf

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.