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8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Korkulmayacak şeylerden bile korkmuşum

Ali FERŞADOĞLU
08 Nisan 2020, Çarşamba
Uzun zamandır, daha doğrusu mükellefiyet çağından beridir korku damarı peşimi bırakmıyor!

Aman Allah’ım nelerden korkuyor muşum, nelerden ve kimlerden boşu boşuna havfetmişim! Şu listeye bakar mısınız; korkmadığım şey kalmamış gibiydi:

- Yüksekten korkuyordum, alçaktan da korkuyordum!

- Karanlıktan korkuyordum! 

- Lise imtihanlarından, okulu bitirememekten, üniversiteye girememekten korkuyordum!

- İş bulamayacağım, aş bulamayacağım diye korkuyordum. (İşimi kaybedeceğim diye korkuyordum!)

- Evlenemeyeceğim, diye korkuyordum, bir taraftan evlenirsem ailemi geçindiremeyeceğim diye korkuyordum!

- Ekonomik istikrarsızlıktan korkuyordum! Mikroplardan, virüsten, hastalıklardan korkuyordum! Akrep, yılandan çok korkuyordum! (Halen de korkuyorum, ama, azaldı…)

- Yangınlardan korkuyordum! (Çocukluğumda ahşap olan -hepimizin öyle idi- komşumuzun evi yanarken söndürmeye değil, korkumdan kaçtım!) Sel, deprem ve bütün afatlardan korkuyordum!

- Köpeklerden korkuyordum.

- Devletten, rejiminden korkuyordum, istediği gibi uysal bir vatandaş olabilecek miyim, diye korkuyordum! Mahkemelerden korkuyordum!

- Yöneticilerden, başkanlardan, müdürlerden, amirlerden, memurlardan siyasetçilerden korkuyordum! (Halen siyasetçilerin patavatsızlıklarından korkuyorum ya! Memurların yönetmelik, tüzük, kanun gibi kelimeleri ağzından düşürmemesi; bir imza için Birleşmiş Milletler’e kadar göndermesinden korkuyordum!)  Askerlerden (jandarmadan) darbecilerden korkuyordum!

- Ehl-i dünyanın hafiye ve propagandacılarından korkuyordum!

- İç düşmandan korkuyordum, dış düşmandan korkuyordum!

- Hergün “acaba bugünkü yazımı doğru yazdım mı, hakperest ve âdil yazdım mı?” diye pek korkmuyorum da, “nasıl bir tepki verilecek” diye korkuyorum!

- Tekzip almaktan korkuyordum! İmam-hatipliğine, çoluk-çocuğuna zarar gelir korkusuyla, amirinden zılgıt yer korkusuyla o tekzibi yemek zorunda kaldım!.

- İhtiyarlıktan korkuyordum!

- Tuhaf gelecek size, ama, diriden korktuğum gibi ölüden de korkuyordum! (Çocukken ölen bir akrabamızın cesedine bastım, öyle bir kaçtım ki, o gün bugün çok az cenazelere katıldım!..)  Mezardan (yılan, çıyan, börtü böcüklerinden korkuyordum!

- Ölümden korkuyordum! (Halen, yatakta ölüm aklıma gelince sol tarafıma dönüp kaçıyorum!.. Eynel mefer!) 

Bu korkular bana neye mal oldu? Bu korkular beni nelerden mahrum etti; bunların hesabını nasıl vereceğim diye korkuyorum!  

- “Sonra bu korkuları nasıl yeneceğim?” diye korkuyordum! En enteresanı, korkunun kendisinden korkuyordum! Artık korkular bende bağımlılık haline geldi, yenemeyeceğim, diye korkuyordum!

- Öyle bir duruma gelmiştim ki, korkulmayacak şeylerden bile korkmuşum...biriymişim be!

Evet, her şeyden korkuyordum, ama, asıl korkulması gereken, Allah olduğunu düşününce, bütün diğer korkularım izale oluyordu... 

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