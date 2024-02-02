Matematikçi Prof. Ali Nesin: “Bence de gerçekten Allah olması lâzım!”

Aziz Nesin’in oğlu matematikçi Prof. Dr. Ali, bir video konuşmasından bir kesit:
“…Evrende şaşırtıcı şeyler var. Sayılar, bulduğumuz kurallar. Belli bir mantığı var, belli ki bir düzeni var. Düzen olmazsa biz de olmazdık zaten. Daha da şaşırtıcı şeyler var, felsefe yapalım, maddenin varlığı, madde nasıl olabiliyor? Hep mi vardı? Durduk yerde madde nasıl olabilir; hep olmak ne demek? Nereye kadar gidiyor? Bu evrenin sonu neresi, sonsuz evren nasıl olabilir? Biz nereden geldik? Bunlar ilginç sorular. Diyorum ki, bence de gerçekten Allah olması lazım. Ama, inanmıyorum!..”1
Aklen, mantıken, vicdanen ve ilmen, “Bir Allah olması lazım!” derken, “Ama, inanmıyorum!” demesinin psikolojisini Risale-i Nur’a göre ortaya koyacağız. Madde ezeli midir? Halden hale giren, değişen ve yok olan madde nasıl ezeli olabilir? Başta matematik, kuantum fiziği, fizik gibi fen ilimlerinin her birisi kendi diliyle maddenin ezeli olamayacağını, Allah’ın varlığını, birliğini, ezeli ve ebedi olduğunu ilan ederek Darwinizm dâhil bütün inkârcı, ateist felsefelerin pabucunu dama atmıştır.
Atom/molekül, hücre yapısı öylesine karmaşık ve harika bir yapıdadır ki, kendi kendisine olması veya sebeplerin yaratması aklen, mantıken ve ilmen imkânsızdır.
Her sanatın bir sanatkârı olması aklın zarûriyatındandır. Şu halde hesapsız atomlar, hücreler, uzuvlar ve unsurlar kısaca tüm varlıklar Allah’ın varlığının ve birliğinin delilleridir.
Matematik, ihtimal hesabı bile, “şekilsiz, sanatsız basit maddî yapının tesadüfen oluşması sıfırdır” der. Tarih/arkeolojik araştırmaları da bir çömleği, ilkel bir kabı veya yontulmuş bir taşı dahi mutlaka bir akla, bir iradeye, bir medeniyete dayandırır; tesadüfe veya tabiata değil! Tesadüfe ve “evrime” tesadüf edilemediği fen ilimleri tarafından iki kere iki dört eder derecesinde ispatlanmıştır.
Şöyle ki: Bir amipten bir kelebeğin gelişmesi için 10 üzeri 21 mitoz süresi geçmesi gerekir. Bu ise trilyon sene eder. Değil amipten insan, kelebek olması için bile geçen süre evrenin maddî yaşına sığmaz. Mesela, amipten maymunun gelişmesi için 10 üzeri 160 mitoz süresi gerekmektedir... “Matematik ve ihtimal hesapları açısından evrim ve kendi kendine yaratılış imkansızdır.2 Madde, kainat ezeli değil, sonradan yaratılmıştır.
Dipnotlar:
1-www.instagram.com/reel/C12Ng0 GsJud/.;
2-Prof. Dr. Sabri Özbaydar, İnsan Davranışının Sınırları ve Spor Psikolojisi, Altın Kitaplar Yay., 1983, s. 26.