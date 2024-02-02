Matematikçi Prof. Ali Nesin: “Bence de gerçekten Allah olması lâzım!”

Aziz Nesin’in oğlu matematikçi Prof. Dr. Ali, bir video konuşmasından bir kesit:

“…Evrende şaşırtıcı şeyler var. Sayılar, bulduğumuz kurallar. Belli bir mantığı var, belli ki bir düzeni var. Düzen olmazsa biz de olmazdık zaten. Daha da şaşırtıcı şeyler var, felsefe yapalım, maddenin varlığı, madde nasıl olabiliyor? Hep mi vardı? Durduk yerde madde nasıl olabilir; hep olmak ne demek? Nereye kadar gidiyor? Bu evrenin sonu neresi, sonsuz evren nasıl olabilir? Biz nereden geldik? Bunlar ilginç sorular. Diyorum ki, bence de gerçekten Allah olması lazım. Ama, inanmıyorum!..”1

Aklen, mantıken, vicdanen ve ilmen, “Bir Allah olması lazım!” derken, “Ama, inanmıyorum!” demesinin psikolojisini Risale-i Nur’a göre ortaya koyacağız. Madde ezeli midir? Halden hale giren, değişen ve yok olan madde nasıl ezeli olabilir? Baş­ta matematik, ku­an­tum fi­zi­ği, fi­zik gi­bi fen ilim­le­ri­nin her bi­ri­si ken­di di­liy­le maddenin ezeli olamayacağını, Allah’ın varlığını, birliğini, ezeli ve ebedi olduğunu ilan ede­rek Dar­wi­nizm dâ­hil bü­tün in­kâr­cı, ateist fel­se­fe­le­rin pa­bu­cu­nu da­ma at­mış­tır.

Atom/mo­le­kül, hüc­re ya­pı­sı öy­le­si­ne kar­ma­şık ve ha­ri­ka bir ya­pı­da­dır ki, ken­di ken­di­si­ne ol­ma­sı ve­ya se­bep­le­rin ya­rat­ma­sı ak­len, mantıken ve il­men imkân­sız­dır.

Her sa­na­tın bir sa­nat­kâ­rı ol­ma­sı ak­lın za­rû­ri­ya­tın­dan­dır. Şu hal­de he­sap­sız atom­lar, hüc­re­ler, uzuv­lar ve un­sur­lar kı­sa­ca tüm var­lıklar Al­lah’ın var­lı­ğı­nın ve bir­li­ği­nin de­lil­le­ridir.

Ma­te­ma­tik, ih­ti­mal he­sabı bile, “şe­kil­siz, sa­nat­sız ba­sit mad­dî ya­pı­nın te­sa­dü­fen oluş­ma­sı sı­fır­dır” der. Ta­rih/ar­ke­o­lo­jik araş­tır­ma­la­rı da bir çöm­le­ği, il­kel bir ka­bı ve­ya yon­tul­muş bir ta­şı da­hi mut­la­ka bir ak­la, bir ira­de­ye, bir me­de­ni­ye­te da­yan­dı­rır; te­sa­dü­fe ve­ya ta­bia­ta de­ğil! Te­sa­dü­fe ve “ev­ri­me” te­sa­düf edi­le­me­di­ği fen ilim­le­ri ta­ra­fın­dan iki ke­re iki dört eder de­re­ce­sin­de is­pat­lan­mış­tır.

Şöy­le ki: Bir amip­ten bir ke­le­be­ğin ge­liş­me­si için 10 üze­ri 21 mi­toz sü­re­si geç­me­si ge­re­kir. Bu ise tril­yon se­ne eder. De­ğil amip­ten in­san, ke­le­bek ol­ma­sı için bi­le ge­çen sü­re ev­re­nin mad­dî ya­şı­na sığ­maz. Me­se­la, amip­ten may­mu­nun ge­liş­me­si için 10 üze­ri 160 mi­toz sü­re­si ge­rek­mek­te­dir... “Ma­te­ma­tik ve ih­ti­mal he­sap­la­rı açı­sın­dan ev­rim ve ken­di ken­di­ne ya­ra­tı­lış imkan­sız­dır.2 Madde, kainat ezeli değil, sonradan yaratılmıştır.

Dipnotlar:

1-www.instagram.com/reel/C12Ng0 GsJud/.;

2-Prof. Dr. Sab­ri Öz­bay­dar, İn­san Dav­ra­nı­şı­nın Sı­nır­la­rı ve Spor Psi­ko­lo­ji­si, Al­tın Ki­tap­lar Yay., 1983, s. 26.