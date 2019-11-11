Peygamberimizin (asm) hayata ve insanlığa kazandırdıkları maddî manevî güzellikler sıralamakla tükenmez. Ancak birkaç maddede özetlemek gerekirse şu hususlar nazara verilebilir:

• İnsanın yaratılış ve dünyaya gönderilişinin en büyük gaye ve hikmetini öğretti.

• İnsanın hayatî sorularına cevap verdi: “Ben kimim, sahibim kim? Beni bu dünyaya kim, ne için gönderdi, benden ne istemektedir? Nereden gelip nereye gidiyorum?”

Ayrıca dikkatini bir parça da afaka çevirip “Bu kâinatın yaratılışının sırrı, hikmeti nedir? Etrafımda gördüğüm canlı cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar, yer, gök niçin yaratılmışlardır? Kâinatın sonu ne olacaktır? ‘Ölüm’ denen şey nedir? Tekrar dirilecek miyiz?”

• Fert, aile ve toplumu terbiye etti, mutlu ve müreffeh bir hayat geçirmelerini sağladı.

• Herkesin rolünü belirleyip muhabbet ve adaleti tesis etti.

• İnsanların Allah’a karşı olan itiraz yolunu kapattı: “Biz insanlara, Cennetle müjdeleyip Cehennemden sakındıran peygamber gönderdik -ta ki kendilerine peygamberler geldikten sonra insanların Allah karşısında bir bahaneleri kalmasın...” 1

• Maneviyat cephesinde olduğu gibi, maddî cihetten de insanlara rehber, önder ve üstad oldu.

• Bediüzzaman’ın orijinal ifade ve tesbitleriyle, “insandaki hayır ve kemalatın esası, insanlık âleminin kutup ve mihveri olan nübüvvet, evliya, asfiya, müdakkikleri, ağniya gibi sehavet ve keremdarları, âdil hâkimleri ve melek gibi melikleri yetiştirdiler.” 2

• İnsanların ihtilâfa düştüğü konularda hakka dâvet edip, Allah’ın rahmetini müjdeleyip azabından sakındırdıkları, bir âyette şöyle belirtilir:

“İnsanlar tek bir ümmet idi. Sonra ihtilâfa düşüp haktan ayrılınca, Allah onlara, rahmetiyle müjdeleyip azabından sakındıran peygamberler gönderdi.” 3

• İnsanları kirlerden temizleyip ve aydınlattı: “Kendi içinizden bir peygamber gönderdik ki, size âyetlerimizi okur, sizi inkâr ve günah kirlerinden temizler; size Kur’ân’ı, kâinatın gayesini, sırlarını ve daha bilmediğiniz nice şeyleri öğretir.” 4

• Peygamberler, ilmi, hikmeti, yani tabiat kanunlarını ders verdiler: “Gerçekten Allah, mü’minler içinden bir peygamber göndermekle bir nimet bağışladı ki, onlara Allah’ın âyetlerini okur, onları günahlardan temizleyip hayra sevk eder. Onlara Allah’ın Kitabı’nı, hikmeti ve Sünnet’i öğretir. Yoksa onlar apaçık bir sapıklık içindeydi.” 5

• İnsanlık âleminden karamsarlığı, ümitsizliği, bunalımların tedavi şeklini gösterdi; hayatları zindana dönmekten kurtardı.

Dipnotlar:

1- Nisâ Sûresi, 165. 2- Lem’alar, s. 130. 3- Bakara Sûresi, 213. 4- Bakara Sûresi, 151. 5- Âl-i İmrân Sûresi, 164.