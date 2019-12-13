"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Risale-i Nur nasıl okunmalı?

Ali FERŞADOĞLU
13 Aralık 2019, Cuma
Risale-i Nur, bir roman, bir hikâye veya sıradan bir yazı değil; fen, sosyal ve manevî ilimlerin harmanlanarak hayatın bütününe hitap eden hakikatler manzumesidir. Dolayısıyla, ebedî bir edebî derinliği vardır.

Basit bir metnin bile mana derinliği ve edebî sanatları sadeleştirme ile değil, araştırma, inceleme, müzakere, mütalâa, şerh/yorum, tefsir ve izah ile anlaşılır.

Risale-i Nur’u şerh ve izah edebilmek için anlamak gerekir. Anlamanın birinci şartı da okumaktır. Okumaların da birkaç metodu vardır. Ya ferdî olarak mütalâa veya heyet / grup halinde okumalı…

Risale-i Nur’un yüzlerce yerinde okumak tavsiye edilirken “müzakere, mütalâa, müdavele, münazara”yı da teşvik etmenin yanında, metot, usûl ve formüllerini de verir. 

Bunlardan bir kısmı şöyledir:

● Her zaman Kur’ân’ı okumalıdır, ta o nimetin küllî şükrünü edâ ve o nimeti idame etsin.” 1 

● Risale-i Nur’u “anlayarak ve kabul ederek...” okumalı. 2 

● Meyvenin Dördüncü Meselesini çok defa okuyunuz; kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. 3 

● Daima okumalı. Yani tekrar, tekrar okumalıdır. Zira, sert taşı delen su damlası değil, damlanın tekrar tekrar düşmesidir! Katı kalpleri, taşlaşmış enaniyetleri delen daima okumak, tekrar tekrar okumaktır.

● Müzakereli ve müdaveleli okumalı: “Şu Risale bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar.” 4 

Reçetetü’l-Avam dediği Münâzarât isimli eseri, münazaranın nasıl yapılacağının metotlarını da ihtiva eder aynı zamanda.

Muhakemat için ise, Reçetatü’l-Havas tanımlaması yapılır.

Barla Lâhikası ise, baştan ayağa, Risale-i Nur’un “şerh ve izah”ıdır. Üstad, “Barla Lâhikası ile, Risale-i Nur’u böyle şerh ve izah edebilirsiniz” demiyor mu?

- Müzakere: Bir mevzuyla ilgili fikir alış verişinde bulunmak, etüt etmektir. İki farklı düşüncenin karşılıklı tartışılmasıdır.

- Mütalâa: Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ile teşekkül eden görüş ve yorum. Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, fikir, mülâhaza, ide.

- Müdavele-i efkâr: Karşılıklı söyleşerek gerçeğin sırrını ortaya çıkarmak. Müdavele-i efkârdan esrar-ı hakikat doğar.

- Münazara: İki karşıt düşüncenin, iki kişi veya grup arasında tartışıldığı konuşmalardır.

İlmî, fikrî gelişme müdavele, münazara,  müzakere, mütalâa ve tartışma ile gerçekleşir. Bediüzzaman, avam, halk, sıradan vatandaşlar arasında da bu bu zemini ihya ederek yaygınlaştırmıştır.

Dipnotlar: 1- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 46. 2-Lem’alar, s. 171. 3- Emirdağ Lâhikâsı, s. 41. 4- Barla Lâhikâsı, Yeni s. 54. 

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kendileri beka sorunu oldu

    İlân edilmemiş sıkıyönetim

    Uysal'dan Ermeni tasarısına sert tepki: Dünya 5'ten, Türkiye "1"den büyüktür

    Köprüye var, EYT’liye yok

    Çocuk dostu medya istiyoruz

    Doğu’nun en büyük Fuar’ındayız

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı

    Rusya'ya giden 18 ton Türk narı geri gönderildi

    Valilik açıkladı: Hakkari’de 5 bölge giriş çıkışa yasaklandı

    Şimdi de Senato'da kabul edildi

    Savunma projeleri karara bağlandı

    'tr' uzantısı yetkisi ODTÜ'den BTK'ya geçti

    İBB hizmetlerine zam yapıldı

    'Hiçbir ülke IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz'

    Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi

    Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum

    UEFA 'asker selamı' ile ilgili kararını verdi

    TRT’nin haber sunamaması büyük kriz

    AB’den Kavala çağrısı

    İncirlik koz olmaktan çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerde OHAL tahribatı
    Ahmet BATTAL

    Hayırlı bir başlangıç için ümitliyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tavuğun başına gelen...
    Faruk ÇAKIR

    Dünya yıkılsa bile adalet yerini bulmalı
    Cevher İLHAN

    “Menfaat üzerine dönen siyaset”in “fenâ neticeleri”
    Şükrü BULUT

    Cemaatlerin para ve mülkle imtihanı
    Genel

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur nasıl okunmalı?
    Genel

    Doğu’nun en büyük Fuar’ındayız
    Hasan ŞEN

    Bir şefkat ve nezaket adamı: Mustafa Sungur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.