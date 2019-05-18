Şeffaflık İslâm’dan değil mi?

İslâm barış demek, dürüstlük demek, şeffaflık demek, sorgulamak demek, hesap sormak demek, hesap vermek demek değil mi?

İnsan, “Medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükelleftir.” 1

Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını, hukukunu aramak sormak hepimizin işidir. İslâm tarihindeki örnekler bir değil, binlercedir. İkinci halîfe Hz. Ömer (ra) özel işlerinde kimin mumu ile aydınlatıyordu makamını? Özel mumu ile! Ve keza Devlet Başkanı olarak Hz. Ömer (ra) hutbe irâd ediyor. Vatandaşın biri topluluğun huzurunda ayağa kalkıp itiraz ediyor: “Seni dinlemiyorum ya Ömer!”

“Neden?”

“Hepimize ganimetten bir parça kumaş düşmüştü; ben elbise diktiremedim. Görüyorum ki, senin sırtında elbise var. Bu nerden geliyor?”

Devlet reisi oğluna sesleniyor: “Kalk, cevap ver ey Abdullah!”

Abdullah, “Payıma düşen kumaş parçasını babama verdim.”

Sahabî, “Şimdi konuş, dinleyeceğim ya Emirelmü’minîn!”

*

“Ömer bin Abdülaziz halîfe olunca, kendisine saltanat atı getirilmişti, ona binmedi, mutâd bineğine bindi. Saraya gelince, taht hazırlanmıştı, ona oturmadı, bir minder üzerine oturdu.

Halka ilk hitâbesinde şöyle dedi: “... Hiç kimse bana körü körüne itaat etmeyecek. Allah’ın şeriatına uymayan emirlere de itaat yok.” 2

*

Ey imân edenler! Adalet üzere olun ve Allah için şahidlik edin. Kendi aleyhinize veya anne ve babanızla akrabalarınızın aleyhine olsa bile. 3

Nebiler Nebisi Efendimiz (asm) da şöyle buyurmamış mı: “Benim sözlerimi iyi dinleyin ki, izzet ve şerefle huzurlu yaşamaya devam edesiniz. Sakın haksızlık yapmayın ve zulmetmeyin.”4

Peki, naklettiğimiz bu dünya çapında hadise, mealini verdiğimiz bu âyet ve hadis-i şerifler; şeffaflık, sorgulamak, hesaba çekmek, adil olmanın farz olduğunu göstermiyor mu?

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât, s. 137. 2- Prof. Dr. İbrahim Canan, İslâmda Çevre Sağlığı, s. 133. 3- Nisâ Sûresi, 135. 4- Müsned-i Ahmed. 7/307.