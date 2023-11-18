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18 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Soruların ilmi cevaplarını verebiliyor muyuz?

Ali FERŞADOĞLU
18 Kasım 2023, Cumartesi
Her Müslüman, özellikle İlahiyatçılar İslamiyete yönelik -bazılarını aşağıda verdik- suallerin akli, mantıki, ilmi cevaplarını verebilmelidirler! Ta ki, hem kendisi şüphe ve vesveselerden kurtulsun hem de ispat, izah ve ikna ederek tebliğ vazifesini hakkıyla ifa etsin!

Kur’an’ın emri ve metodudur: (Mealen) “İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle, (akıl, mantık ilimle) ve güzel öğütlerle çağır, güzelce mücadele et..."1 “O mücrimler hoş görmese de Allah kelimeleriyle hakkı ispat eder”2 fermanıyla ispat eder ve ispatı emreder! En mükemmel irşat ve davet kitabı olduğundan, tebliğin temel çerçevesini, “Mümin kullarıma şunu söyle ki, kâfirlere karşı en güzel sözü söylesinler; hiddet göstermeksizin delilleri en güzel bir şekilde ortaya koysunlar”3 şeklinde çizer. Sorulardan bazıları şöyledir: 

● Allah beni yaratırken bana mı sordu?

● Herşeyi yaratan, Allah tek bir Zât olduğu halde sayısız işleri nasıl yapıyor? 

● Bir hadis-i şerifte “Allah insanı Rahman sûretinde yarattı” deniyor. Bu ne demektir? 

● Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki, ısrarla emrediyor, etmeyenleri şiddetle cezalandıracağını ve cehenneme atacağını söylüyor?  

● Bizi yoldan çıkaran şeytanları Allah yarattığına göre, bizim ne suçumuz var? 

● 70-80 yıllık kısa ömrünü inkârla geçiren sonsuz Cehennemde kalması adâlete midir? 

● Kur’an’da mealen, “Şüphesiz gökleri ve yeri altı günde yarattı”4 deniyor. Zaman yer ve gökler yaratılınca ortaya çakmamış mıdır?

● “Allah neden kendisi için “Biz” tabirini kullandı? 

● Rahman, Rahim ve Adil olan Allah musibet ve şerleri yaratması Rahmetine sığar mı? 

● “Sana gelen her iyilik, sevap Allah'tandır, sana ne günah dokunursa kendindendir...”5 Ne demektir?  

● Çürümüş kemikler nasıl dirilecek?  

● “Besmele kapalı kapıları açar!” deniyor. Bu nasıl ispat edilebilir? Besmele, “Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla!” diye manalandırılıyor! Kur’an’da 114 defa geçen Besmeleyi gerçekten hakiki manasına vakıf olarak çekebiliyor muyuz? 

Dipnotlar: 

1-Nahl Suresi, 125.; 

2-Yûnus Suresi, 82.; 

3-İsrâ Suresi, 53.; 

4-A’raf Suresi, 54.; 

5-Nisa, Suresi, 79.

Okunma Sayısı: 201
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