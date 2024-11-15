"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

“Vefat etti vefa!”

Ali FERŞADOĞLU
15 Kasım 2024, Cuma
Vefa; sözünde durma, sevgi, dostluk ve bağlılık ve sadakatte kararlı olmak; dinî, imanî insanî, vicdanî mesuliyetlerini yerine getirmek…

Dostlarını sevmek, ihtiyaç hâlinde yardım etmek ve bu hasletler de devamlılık demektir. Dost, kan ve komşuluk bağı olmaksızın sevdiklerine, mü’min kardeş-lerine, arkadaşlarına şartsız bağlılık, yardım ve tesanüd etmektir.  

Hakikî dost, asla yarı yolda bırakmaz. Muvaffakıyetinizi kendi başarısı gibi görür; başarısızlığınızda teselli ve yeniden girişimde bulunmanız için teşvik ve motive eder; moral verir. Faraza, siz ondan uzaklaşsanız da o sizi izler ve tehlikelerden korumaya gayret eder.

Bediüzzaman mü’min “Kardeşlerinizin mezi-yetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmektir…” diyerek vefanın özelliğini şöyle vurgular: “Mesleğimiz haliliye olduğu için, meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder.”1

İşte “hıllet” budur! Yani, vefalı dost, biribirine “Birer tesellici ve ahlâkta ve sabırda birer nümune-i imtisal [örnek, model] ve tesanüd ve taltifte [dayanışma ve gönlünü hoş etmede] birer şefkatli kardeş ve ders müzakeresinde birer zeki muhatap ve mücîb ve güzel seciyelerin in’ikâsında [huy ve ahlâkî davranış-ların yansımasında] birer ayna”2 olmaktır.

Vefasızlığa derinlemesine girmeyelim; -zira, karanlıklı, derin, basınçlı ve ürkütücüdür- bütün bunların zıddıdır işte!.. Bediüzzaman, Kosturma’da esarette iken, “O sıralarda, en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda, umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gel-mez bir vefasızlık gördüm. Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi…”3 diye yakınır vefasızdan!

Unutma ey vefasız adam; bir gün başına yıkılır vefasızlık taşlarından bina ettiğin dam!

Kara haberi verdiler, dediler ki, “Vefat etti vefa!” Vâesefa, vâesefa! “Ya Bîvefa?..” diye sordum. “O yaşıyor!” dediler; vâhasreta, vâhasreta!

Dipnotlar:

1-Lem’alar, s. Enst./intr., 166.; 2-Şualar, s. 272.; 3-Lem’alar, s. 239.

Okunma Sayısı: 395
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milyonlar yardıma muhtaç

    Otoriterleşmenin sonu totaliterleşme

    Eğitimde alarm zilleri...

    Anneden sosyal yardım yalanlaması

    AKP vazgeçmiyor

    Güleçyüz tutuksuz yargılanmalıydı

    Özel’den erken seçim çağrısı

    Lübnan'da 1,4 milyon kişi yerinden edildi

    ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's alarmı: Koli basili sebebiyle hasta sayısı 104'e yükseldi

    Amsterdam'da olay çıkaran İsrailli holiganlar yargılansın

    İBB'deki usulsüz harcama iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

    ABB'nin skandal konser harcamaları hakkında soruşturma izni talebi

    Amerika-İslam İlişkileri Konseyi: Biden bir "savaş suçlusu"dur

    BM: Aç bırakmak uluslararası hukukta suç

    Siviller kasten hedef alındı

    Tepkiler geri adım attırdı - “Etki ajanlığı” olarak bilinen madde geri çekildi

    10 ayda 17,2 ton yakalandı: Uyuşturucu bataklığı

    'Bir daha böyle acılar yaşamayalım'

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güleçyüz tutuksuz yargılanmalıydı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Vefat etti vefa!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Serdaroğlu’na cevap-3
    Genel

    AKP vazgeçmiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Kırmızı reçeteli ağrı kesici
    Süleyman KÖSMENE

    Cahiliyet İran’ında adalet
    Şükrü BULUT

    Amerikan demokrasisinin ayak sesleri AB’nin küreselcilerine yetti…
    Cevher İLHAN

    “İstibdat rejimi”ne karşı…
    Genel

    Otoriterleşmenin sonu totaliterleşme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.