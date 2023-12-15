"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Zamanı kullanma sanatı ve uyku düzeni

Ali FERŞADOĞLU
15 Aralık 2023, Cuma
Ömrümüzün yaklaşık üçte birini “yarım ölüm” uykuya kaptırıyoruz.

Uyku saatlerini ilmi verilerle düzenlersek hayatımızı daha iyim programlar, verim alır ve ömrümüzü uzatırız. Ömrü uzatmanın yolu, ölümün küçük kardeşi uykuyu kısaltmaktan geçer. Aşırı uyku ya tiryakilik, ya alışkanlık veya bağımlılıktır.

Bediüzzaman; Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye günümüze bakan veçhelerini muhteşem bir şekilde yorumlayan zamanı kullanma sanatını öğretir ve uyku düzenine önemle vurgu yapar. Ve “gaylûle, feylûle, kaylûle” diye üç çeşit uyku olduğunu ifade ile en faydalı zaman dilimlerini anlatır: 

1-Gaylûle: Fecirden (güneş doğduktan 45 dakika) sonra tâ vakt-i kerahet bitinceye kadardır. Bu uyku, rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için, hilâf-ı sünnettir. Sünnete aykırıdır.”  

Vücut ritmi, salgıları, uyku, yemek, gece namazı, sünnet-i seniyye arasında enteresan ve şaşırtıcı bir paralellik vardır. Uzmanlar, kandaki kolestrol miktarının ise, akşam yemeğinden sonra yükseldiğine işâret ediyor. Tansiyon sabah yükseldiğine göre, o saatlerde kalkıp abdest almak ve sabah namazını kılmak, yüksek tansiyon üzerinde müsbet etki yapmaz mı? 

2-Feylûle: İkindi namazından sonra, güneşin batmasına dek süren uykudur. Uykudan gelen sersemlik cihetiyle, o günkü ömür kısacık gibi gelir. Bu, maddî bir noksaniyet gösterdiği gibi; mânevî yönden de gösterir. Çünkü, o gün hayatının maddî ve mânevî neticesi ekseriya ikindiden sonra tezahür ettiğinden; o vakti uykuyla geçirmek; o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden; güya o günü yaşamamış gibi oluyor. (Akşam karanlığına uyanmak karamsarlık, bedbinlik, ümitsizlik verir.) 

Tansiyon, akşama doğru düşüş gösterdiğinden ikindiden sonra uyumak iyi değil. Zîra, kalb atışları yavaşlar. İkindi sonrası uykusu (kaylûle) mekruhtur. Peygamber Efendimizin (asm) o saatlerde uykuyu menettiğini hatırlayalım. 

3-Kaylûle: Gündüz istirahati veya şafak vaktinde yapılan istirahattir. Şafaktan sonra güneş doğana kadarki süre içindeki uykudur. Bu süreye kadar beden dinlenmiş, duygular uyanık; fevkalade konsantrasyona müsaittir. Bu önemli vakti uykuda geçirmek, rızkı eksiltip bereketsizliğe sebep olduğundan Sünnete aykırıdır. Zîrâ, rızık için çalışma hazırlıkları yapmanın en uygun zamanı, serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehâvet (ağırlık) ârız olur. O günkü çalışmaya zarar; rızkın bereketsizliğine sebebiyet verdiği çok tecrübeyle sabittir.”

(Lem’alar, Enst./inter, s. 269.) 

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu politikayla krizden çıkılmaz

    Gazze’de ilaç eksikliği felâket boyutlarda

    Eğitimde 20 yıldır OECD ortalamasının altındayız

    Biden’a azil soruşturması resmen onaylandı

    2023 Filistinliler için ''en kanlı yıl''oldu

    Moriwaki'den “yumuşak zemin” uyarısı

    Ekonomi yavaşlarken işsizlik nasıl düşüyor?

    Adalet Bakanı söylediklerine inanıyor mu?

    İsrail: ABD ile anlaşamıyoruz

    Sanchez: İsrail’e “Artık yeter” deyin! - Barış, Filistin Devleti’nin varlığını tanımaktan geçer

    Ukrayna: Rusya'ya ait 41 İHA'yı düşürdük

    Uyuşturucu baronuna ikamet izni verilmiş

    İğrenç bir suç daha!

    ABD: İsrail'in kullandığı mühimmatın yarısı ''güdümsüz'' bomba

    Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp 7 personeli 26 gündür aranıyor

    Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

    İstanbul'da ''en pahalı'' mezar yeri ücreti 45 bin liradan 69 bin liraya yükseldi

    Kuryeler özel sağlık sigortası istiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyarbakır’da Said Nursî videosu ve...
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsrail’e yarayan politikalar
    Genel

    Bu politikayla krizden çıkılmaz
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdat
    Ali FERŞADOĞLU

    Zamanı kullanma sanatı ve uyku düzeni
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdi ve Mesih telakkileri (Zuhur ve nüzul alametleri) - 4
    Süleyman KÖSMENE

    Küskünlükler neden bitmiyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar nasıl bu hale geldiler? (1)
    İbrahim Aktaşcı

    Sövenden bir, sövmeyenden iki akçe!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.