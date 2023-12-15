Zamanı kullanma sanatı ve uyku düzeni

Ömrümüzün yaklaşık üçte birini “yarım ölüm” uykuya kaptırıyoruz.

Uyku saatlerini ilmi verilerle düzenlersek hayatımızı daha iyim programlar, verim alır ve ömrümüzü uzatırız. Ömrü uzatmanın yolu, ölümün küçük kardeşi uykuyu kısaltmaktan geçer. Aşırı uyku ya tiryakilik, ya alışkanlık veya bağımlılıktır.

Bediüzzaman; Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye günümüze bakan veçhelerini muhteşem bir şekilde yorumlayan zamanı kullanma sanatını öğretir ve uyku düzenine önemle vurgu yapar. Ve “gaylûle, feylûle, kaylûle” diye üç çeşit uyku olduğunu ifade ile en faydalı zaman dilimlerini anlatır:

1-Gaylûle: Fecirden (güneş doğduktan 45 dakika) sonra tâ vakt-i kerahet bitinceye kadardır. Bu uyku, rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için, hilâf-ı sünnettir. Sünnete aykırıdır.”

Vücut ritmi, salgıları, uyku, yemek, gece namazı, sünnet-i seniyye arasında enteresan ve şaşırtıcı bir paralellik vardır. Uzmanlar, kandaki kolestrol miktarının ise, akşam yemeğinden sonra yükseldiğine işâret ediyor. Tansiyon sabah yükseldiğine göre, o saatlerde kalkıp abdest almak ve sabah namazını kılmak, yüksek tansiyon üzerinde müsbet etki yapmaz mı?

2-Feylûle: İkindi namazından sonra, güneşin batmasına dek süren uykudur. Uykudan gelen sersemlik cihetiyle, o günkü ömür kısacık gibi gelir. Bu, maddî bir noksaniyet gösterdiği gibi; mânevî yönden de gösterir. Çünkü, o gün hayatının maddî ve mânevî neticesi ekseriya ikindiden sonra tezahür ettiğinden; o vakti uykuyla geçirmek; o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden; güya o günü yaşamamış gibi oluyor. (Akşam karanlığına uyanmak karamsarlık, bedbinlik, ümitsizlik verir.)

Tansiyon, akşama doğru düşüş gösterdiğinden ikindiden sonra uyumak iyi değil. Zîra, kalb atışları yavaşlar. İkindi sonrası uykusu (kaylûle) mekruhtur. Peygamber Efendimizin (asm) o saatlerde uykuyu menettiğini hatırlayalım.

3-Kaylûle: Gündüz istirahati veya şafak vaktinde yapılan istirahattir. Şafaktan sonra güneş doğana kadarki süre içindeki uykudur. Bu süreye kadar beden dinlenmiş, duygular uyanık; fevkalade konsantrasyona müsaittir. Bu önemli vakti uykuda geçirmek, rızkı eksiltip bereketsizliğe sebep olduğundan Sünnete aykırıdır. Zîrâ, rızık için çalışma hazırlıkları yapmanın en uygun zamanı, serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehâvet (ağırlık) ârız olur. O günkü çalışmaya zarar; rızkın bereketsizliğine sebebiyet verdiği çok tecrübeyle sabittir.”

(Lem’alar, Enst./inter, s. 269.)