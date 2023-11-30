Adalet bakanını ziyaret

Bir dönem, afişlerde, Tarihçi Cemal Kutay’ın kaleme aldığı ve 1980 yılında yayınlarımız arasında kitapseverlere arz edilen “Bir Asr-ı Saadet Müslümanı Bediüzzaman Said Nursî” adındaki eser, ana caddelerdeki bilboardlarla tanıtılmasının yanında; zaman zaman gazetelerde, özellikle Cumhuriyet ve Milliyet gazetesinde Risale-i Nurların reklamları yayınlandığı gibi; Cumhuriyet Gazetesinin tabloid boy 16 sayfa olarak yayınlayıp gazeteyle birlikte verdiği “Kitap” ekinde de, yer almıştı.

Bize göre iftihar tablosu ve memnuniyet verici bu çalışmalar, “köprülerin altından çok sular aktı, kara günler arkada kaldı” derken; hâlâ bir kısım insanları rahatsız etmiş olmalı ki konu, TBMM’e taşındı.

19 Ocak 1985 tarihli Milliyet Gazetesinin 10 uncu sayfasında, Risale-i Nur’u tanıtma amaçlı “Kararı siz verin” başlıklı ilânın yayınlanması üzerine, Milliyetçi Demokrasi Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Rifat Bayazıt, o günün Başbakanı Turgut Özal’a, gazetelerde Risale-i Nur kitaplarının propagandasının yapıldığına dair sözlü soru yöneltir. Bunun üzerine, Başbakan, soruyu cevaplaması için Adalet Bakanını görevlendirir ve ona, “Risale-i Nur’un yasak olmadığını anlat” der.

TBMM’nin 12 Mart 1985 tarihli oturumunda (T.B.M.M. B:71 12. 3. 1985 O:1), Adalet Bakanı M. Necat Eldem kürsüye çıkar ve yapılan tetkikat neticesinde, “Risale-i Nur’larda suç unsuru görülmediğini” açıklar.

Bu doğru ve sevindirici açıklama üzerine, randevu alarak, Yeni Asya Ankara Temsilcisi Bedrettin Ergül, Risale-i Nur Ankara hizmetlerinin tedbiriyle muvazzaf Ali Vapurlu ve Yeni Asya Yayınları Ankara Dağıtım Merkezi adına da, bendeniz Ali Rıza Aydın heyet halinde, Adalet Bakanı Mehmet Necat Eldem’i makamında ziyaret ettik.

Risale-i Nur’un hakkını teslim etme ve eski kararları te’kîd mahiyetindeki bu resmî açıklamasından dolayı teşekkürlerimizi ifade ederek, kendisine, yanımızda götürdüğümüz Risale-i Nur Külliyatından Mektubat adlı eseri hediye ettik.

Risale-i Nur hizmetlerinde gazetesiyle, yayıneviyle, dergileriyle; hülasa, bütün lâtifeleriyle paratoner bu cemaat ya da cemaatin hizmet erlerinin herkese faydası dokunan çalışmaları göz ardı edilerek, zaman zaman eleştirilere maruz kaldığı olmuştur.

Demek ki, ağaç meyvedar!

Konumuz münasebetiyle, 16 Şubat 2009 tarihinde Yeni Asya’da yayınlanan “İstihkâmla istihdam” başlıklı yazımızı derhatır edip, bir iki paragrafını sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle ki:

“İstihkâm birliği saff-ı evveldir. Önce o gider zor işlere, zor şartlar altında. Kale yapar, köprü yapa, siper yapar, yol yapar. Yani hep yapar, yapar, yapar…

“Ulaştırma arkadan gelir, vızz diye geçer gider. İstihkâm, yine yerindedir; köprünün, yolun tadiliyle, tamiriyle meşguldür.

“İstihkâmla istihdam’ın harf sayısı aynı; kelime yapısı olarak birbirine çok benzediği gibi, mana olarak da benziyorlar. Biri ‘çalışmak’, diğeri ise, ‘çalıştırmak’. Bir tarafta hizmet eden; diğer tarafta, hizmet ettiren!

“Demek ki, ‘istihdam’ var; demek ki çalıştırılıyor, yani istihdam olunuyoruz.”

Ne gam.

Kervan yürür…